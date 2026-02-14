Obavijesti

Sport

Komentari 0
BUNDESLIGA

Vušković i HSV slavili, Stanišić standardan. Kramariću poništili gol u pobjedi Hoffenheimea

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Vušković i HSV slavili, Stanišić standardan. Kramariću poništili gol u pobjedi Hoffenheimea
Foto: Christian Charisius/DPA

Bayern razbio Werder 3-0, a Kane briljirao! Hoffenheim i Leverkusen također uvjerljivi s 3-0 i 4-0. Hamburg preokretom savladao Union Berlin 3-2! Bundesliga se zahuktava

Admiral

Bez ikakvih problema nogometaši Bayerna su ostvarili novu pobjedu u Bundesligi, na gostovanju su u 22. kolu slavili u Bremenu kod Werdera s 3-0. Time se vodeći Bayern vratio na šest bodova prednosti u odnosu na drugoplasiranu  dortmundsku Borussiju koja je u petak pobijedila Mainz 4-0.

Harry Kane je bio strijelac uvodna dva gola za Bayern. Prvi je dao u 22. minuti iz jedanaesterca, dok je već u 25. bilo 2-0. Definitivna potvrda pobjede dogodila se u 70. minuti kada je Goretzka bio strijelac za 3-0.

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić bio je u udarnoj momčadi Bayerna te je zamijenjen u 69. minuti.

Novu je pobjedu upisao Hoffenheim, treći sastav s ljestvice. Na domaćem terenu u Sinsheimu bio je bolji s 3-0 od Freiburga. Već u petoj minuti Hoffenheim je poveo. S više od 30 minuta pogodio je hrvatski igrač Andrej Kramarić, ali je pogodak poništen zbog zaleđa.

Pobjedu je Hoffenheim osigurao golovima u drugom poluvremenu, a strijelci su bili Asllani u 46., Kabak u 51. i Gendrey u 95. minuti. Kramarić je zamijenjen u 86. minuti.

Uvjerljivu je domaću pobjedu ostvario Bayer koji je u Leverkusenu s 4-0 nadigrao St. Pauli, pretposljednju momčad s ljestvice. Utakmica je prilično otišla na domaću stranu već nakon petnaest minuta igre kada je Bayer već vodio 2-0. Strijelci su u uvodu dvoboja bili Quansah i Schick u 13. i 15. minuti.

U nastavku ogleda nove su golove za Bayer postigli Tapsoba u 52. i Poku u 78. minuti za konačnih 4-0.

Slično dominantan je bio i Eintracht koji je u Frankfurtu svladao Borussiju (M) s 3-0. U prvom poluvremenu već je Eintracht stekao dva gola prednosti nakon što su precizni bili Brown u 24. i Amaimouni u 34. minuti. Za kraj je Knauff bio strijelac u 75. minuti za 3-0 čime je moglo početi slavlje domaćih navijača.

Tri boda na domaćem terenu zgrabio je i Hamburg koji je pobijedio Union Berlin 3-2 premda su gosti poveli golom Querfelda iz jedanaesterca u 28. minuti. Do kraja se dogodio preokret garniran s dva pogotka Konigsdorffera i jednim Capalda. Gosti su zaprijetili golom Ilića u 89. minuti, ali Hamburg pobjedu ipak nije ispustio u završnici.

Hrvatski nogometaš Luka Vušković odigrao je cijelu utakmicu za Hamburg, dok zbog ozljede Josip Juranović nije konkurirao za berlinski sastav.

Posljednje dvije utakmice odigrat će se u nedjelju, a parovi su Augsburg - Heidenheim i Leipzig - Wolfsburg.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'
VESELI PAR

FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'

Izabel Goulart prozvali su najljepšom ženom na svijetu, a srećković koji je osvojio njezino srce je poznati njemački golman Kevin Trapp koji igra za Paris FC. Često ih se može vidjeti na plažama egzotičnih lokacija kako izmjenjuju nježnosti, ne smetaju im ni pogledi znatiželjnika
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Dinamo - Istra 4-0: Dominantni 'modri' deklasirali Puljane na Valentinovo. Beljo opet zabio
SLAVLJE NA MAKSIMIRU

Dinamo - Istra 4-0: Dominantni 'modri' deklasirali Puljane na Valentinovo. Beljo opet zabio

DINAMO - ISTRA 4-0: Pred 5600 gledatelja na Maksimiru, Dinamo je s lakoćom osvojio tri boda. McKenna je zabio prvi gol u 25. minuti, a Beljo je dao drugi gol (60'). Pobjedu su potvrdili Zajc (73') i Vidović (87')

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026