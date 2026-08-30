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PROTIV CHELSEAJA

Vušković odigrao cijeli susret za Brighton u nogometnoj ljepotici

Piše HINA,
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Vušković odigrao cijeli susret za Brighton u nogometnoj ljepotici
Foto: David Klein
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Vušković je odigrao cijeli meč, a njegov Brighton je pao u poslastici kola protiv Chelseaja. Momčad Xabija Alonsa slavila je rezultatom 4-3

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Hrvatski stoper Luka Vušković odigrao je čitav susret za Brighton koji je u 2. kolu engleskog nogometnog prvenstva izgubio na gostovanju od Chelseaja 4-3.

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Romeo Lavia, Pedro Neto i Joao Pedro doveli su domaće u prednost 3-0, Malick Yalcouye i autogol Pedra približili su goste na 3-2, ali Cole Palmer je potom pogodio za 4-2 da bi Gross na samom kraju dvoboja samo ublažio poraz Brightona. Chelsea se ovom pobjedom pridružio Manchester Cityju i Hull Cityju na vrhu sa po šest bodova, dok je Brighton ostao na tri.

Jedan od suparnika zagrebačkog Dinama u Europskoj ligi Sunderalnd do prvih je bodova u sezoni stigao 1-0 pobjedom protiv Fulhama golom Isidora u 75. minuti susreta.

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