Vušković: Brat Luka volio bi zaigrati za HSV sljedeće sezone

Hrvatski nogometaš Mario Vušković (23) od studenoga 2022. vodi pravnu bitku sa Sportskim arbitražnim sudom, koji mu je izrekao četverogodišnju zabranu igranja zbog pozitivnog nalaza na zabranjenu supstancu EPO. Kako je otkrio njegov mlađi brat Luka, Mario može početi trenirati s momčadi u rujnu, a prvu utakmicu nakon dugogodišnje suspenzije moći će odigrati krajem godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 Mario Vušković ne smije igrati do 24. godine, evo koje su mu još mogućnosti preostale... | Video: 24sata/Video

Klub je prošle sezone izborio ulazak u Bundesligu, a na posljednjoj utakmici “zweite” pojavio se i Mario, kojemu je nekoliko puta skandirao cijeli stadion. To dovoljno govori koliko ga cijene u Hamburgu, a klub je napravio i gospodski potez te mu produžio ugovor.

- Emocije su bile presnažne. Moj otac Daniel također je bio na Volksparkstadionu. Plakao je, iako nije emotivan tip - otkrio je Vušković, pa ispričao anegdotu s tribina kada je jednom prilikom s prijateljem otišao na “sjever” i proveo utakmicu s Elversbergom u društvu ultrasa.

Foto: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

- Zajedno s prijateljem iz Hamburga, koji je također navijač, sišao sam u prvi red kako bismo vidjeli što se događa. Zbog zastava i transparenata, iskreno nisam vidio puno utakmice, možda 20 minuta. Ali bilo je nevjerojatno - rekao je Mario za Hamburger Abendblatt.

Na kraju se osvrnuo na odnos s trenerom Merlinom Polzinom.

- Vrlo često razgovaramo, idemo zajedno na večeru ili razgovaramo telefonom. Uvijek me podsjeća da sam dio momčadi i pita me treniram li dovoljno naporno. Merlin me želi imati u svlačionici, ali ne smijem biti ondje zbog suspenzije. Osjećam da vjeruje u mene i da me želi ponovno vidjeti na terenu - zaključio je bivši stoper Hajduka.

Nevjerojatno, ali itekako moguće bilo bi da sljedeće sezone stoperski par bude Vušković - Vušković. Kako je Mario ispričao, mlađeg brata luku impresionirao je klub. On će se ove sezone prvi put priključiti pripremama Tottenhama, a onda će klub odlučiti hoće li ostati s momčadi ili će ponovno na posudbu.

- Luka voli HSV jer su klub i navijači uvijek bili uz mene. Bio je impresioniran atmosferom na proslavi promocije na Volksparkstadionu, vidio je koliko je klub velik i koliko su navijači nevjerojatni. Volio bi igrati za HSV i ne bi odbio ponudu - izjavio je Mario Vušković, dodajući:

- Na kraju će Tottenham odlučiti što je najbolje za njegov razvoj.