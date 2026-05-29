HRVATSKI DIJAMANT

Vušković: Teško da ću zaigrati s bratom. Fokus je samo na SP-u!

Piše Jakov Drobnjak,
Rijeka: Trening hrvatske nogometne reprezentacije uoči Svjetskog prvenstva 2026. | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Nisam razmišljo o Premier ligi, fokus je na Mundijalu pa ćemo vidjeti nakon toga. De Zerbi? Vrhunski trener, sviđa mi se kako igra i nadam se da će nam u budućnosti sve biti dobro, rekao je Luka Vušković

Pred Lukom Vuškovićem je najveća pozornica u karijeri. Nakon fenomenalne sezone u HSV-u u kojoj je zaludio Njemačku, Englesku i cijeli nogometni svijet, slijedi Svjetsko prvenstvo. Informacije o njegovoj budućnosti su svakakve, svi puštaju glasine, ali činjenica je da je igrač Tottenhama te je tako i potvrdio reporteru Stipi Antonijeviću za Dnevnik Nove Tv, a komentirao je i karijeru te reprezentaciju.

-  Nema treme pred Svjetsko prvenstvo jer imam super suigrače i super stožer, oni mi donose mir. Bio je pravi gušt igrati protiv Brazila i Kolumbije - rekao je Vušković pa se dotaknuo sezone u HSV-u i brata Marija.

- Stvarno sam zadovoljan i sretan kakvu sam sezonu imao, prezadovoljan sam. Brat? Klub, navijači i treneri su stali iza brata Marija. To nikad nisam vidio, presretan sam s tim u kakvom je on klubu i u klubu u kojem sam ja bio. On svaki dan radi  po više sati tako da će se vratiti bolji nego što je bio. Bio bi mi san igrati s njim, ali trenutačno je to skoro pa nemoguće - rekao je Luka.

Vušković je igrač Tottenhama, a fokus je na Hrvatskoj.

- Nisam razmišljao o Premier ligi, fokus je na Mundijalu pa ćemo vidjeti nakon toga. De Zerbi? Vrhunski trener, sviđa mi se kako igra i nadam se da će nam u budućnosti sve biti dobro. Za sada sam igrač Spursa, a vidjet ćemo što nosi budućnost. Protivnici na Svjetskom?  Za svaku utakmicu se trebamo pripremati kao da je finale, tako i protiv Engleza, dat ćemo sve od sebe - zaključio je hrvatski dijamant.

