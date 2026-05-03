U BUNDESLIGI NA 'FIFI'

Vušković uvršten u najboljih 11!

Piše Ivan Kužela,
Foto: EA FC/Marcus Hirnschal DPA

Luka Vušković, mladi stoper iz Hrvatske, briljira u Bundesligi i uvršten je u momčad sezone popularne videoigre EA FC 26. Imao je lakšu ozljedu koljena, ali ovog se vikenda vratio i nije upitan za Svjetsko prvenstvo

Admiral

Hrvatski reprezentativac i budućnost 'vatrenih' Luka Vušković (19) uvršten je u momčad sezone Bundeslige, prema popularnoj videoigri i modernoj inačici 'Fife', EA FC 26. Mladi stoper briljira u dresu HSV-a kroz cijelu sezonu i s klubom je na korak do ostvarenja primarnog cilja, a to je da ostane u najvišem rangu njemačkog nogometa. HSV trenutačno ima 34 boda, osam više od 16. mjesta na kojem je St. Pauli.

Hrvatski stoper dobio je jakosnu karticu s ocjenom 94 od maksimalnih 99. Uz njega su u momčadi sezone golman Gregor Kobel (Borussia Dortmund) te defenzivci Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Bayernov duo Dayot Upamecano i Jonathan Tah. Od veznjaka su u najboljih 11 Aleksandar Pavlović i Joshua Kimmich iz bavarskog velikana te Angelo Stiller iz Stuttgarta; najbolji napadači su Michael Olise, Luis Diaz i Harry Kane, neustrašivi trojac iz Bayerna.

Vušković je trenutačno na posudbi u HSV-u iz Tottenhama, ali izgledno je kako će koncem sezone napustiti London, pogotovo ako Spursi ispadnu u Championship. Postoji veliki interes europskih velikana za mladog hrvatskog stopera koji je ove sezone odigrao 28 utakmica, zabio pet golova i jednom asistirao. Branič je imao laganu ozljedu koljena zbog koje nije igrao zadnjih mjesec dana, ali ušao je u igru na subotnjem susretu protiv Eintrachta u 78. minuti te nagovijestio povratak na nogometne terene.

