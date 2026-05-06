SJAJNI BRANIČ

Vuškovića nominirali za dvije nagrade u Bundesligi! Evo koje

Piše Petar Božičević,
Foto: JoergHalisch

Vušković je igrač Tottenhama na posudbi u HSV-u, a prema Transfermarktu vrijedi 60 milijuna eura. Ove je sezone za njemački klub odigrao 28 utakmica i zabio pet golova

Luka Vušković oduševio je njemačku nogometnu javnost igrama za HSV ove sezone, a prepoznali su to i čelnici Bundeslige. Hrvata su nominirali za najboljeg igrača sezone te za najboljeg mladog igrača sezone! 

Za titulu najboljeg igrača sezone bori se 11 igrača, od čega je sedam Bayernovih, dvojica iz Borussije Dortmund, jedan iz Stuttgarta te Vušković kao predstavnik HSV-a. Glasati možete OVDJE

Što se tiče nominacija za najboljeg mladog igrača u sezoni, uz Vuškovića su u konkurenciji Yan Diomande iz Leizpiga i Mainzov Ibrahim Maza. Glasati možete OVDJE

Ove je sezone hrvatski branič već četiri puta dobio nagradu za "novaka mjeseca" koju dodjeljuje Njemačka nogometna liga, a DAZN ga je nominirao za čak tri ovosezonska priznanja; za titulu najboljeg mladog igrača, najkorisnijeg igrača (MVP) te najljepši gol sezone. 

