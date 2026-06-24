Obavijesti

Sport

Komentari 0
IZABRALI AJ DYBANTSA

Washington treći put u povijesti imao prvi izbor na NBA draftu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Washington treći put u povijesti imao prvi izbor na NBA draftu
3
Foto: Brad Penner

Utah Jazz je kao drugi klub birao organizatora igre Darryna Petersona sa sveučilišta Kansas, Memphis je kao treći uzeo s Dukea Camerona Boozera, sina legendarnog nekadašnjeg igrača Carlosa Boozera

Admiral

NBA klub Washington Wizards uzeo je krilnog igrača AJ Dybantsa, sa sveučilišta BYU, kao prvi izbor na ovogodišnjem draftu koji je održan u New Jerseyju.

Očekivano se Washington odlučio za ovog košarkaša koji je u jedinoj odigranoj sveučilišnoj sezoni ostvarivao prosjek od 25.5 poena po utakmici uz 6.8 skokova i 3.7 asistencije. Posljednje takve brojke kroz sveučilišnu karijeru imao je legendarni Larry Bird.

„Ovaj izbor mi puno znači i jaka mi je odskočna daska za dalje. No, jasno mi je da je ispred mene još puno posla“, izjavio je AJ Dybantsa.

NBA: Draft-Red Carpet
Foto: Brad Penner

Washington je treći put u povijesti imao prvi izbor na draftu, a ranije je birao Kwame Browna 2001. te Johna Walla 2010. godine.

Utah Jazz je kao drugi klub birao organizatora igre Darryna Petersona sa sveučilišta Kansas, Memphis je kao treći uzeo s Dukea Camerona Boozera, sina legendarnog nekadašnjeg igrača Carlosa Boozera, dok je Chicago kao četvrti po redu odabrao Caleba Wilsona s North Caroline.

NBA: Draft
Foto: Brad Penner

Mnogi američki NBA kroničari navode da bi ovogodišnji draft mogao kvalitativno biti najjači u posljednjih nekoliko godina.

U zadnje vrijeme dosta je Europljana popunjavalo vodeća mjesta na NBA draftu, a ovaj put je kompletni Top 10 bio ispunjen američkim košarkašima. Prvi Europljanin na popisu bio je Španjolac Aday Mara kojeg je kao 12. uzeo Oklahoma City, dok se na 14. mjestu našao Nijemac Hannes Steinbach kojeg je izabrao Charlotte.

NBA draft, 2026. godina:
1. AJ Dybantsa - Washington (sveučilište BYU)
2. Darryn Peterson - Utah (Kansas)
3. Cameron Boozer - Memphis (Duke)
4. Caleb Wilson - Chicago (North Carolina)
5. Keaton Wagler - LA Clippers (Illinois)
6. Mikel Brown Jr. - Brooklyn (Louisville)
7. Darius Acuff Jr. - Sacramento (Arkansas)
8. Kingston Flemings - Atlanta (Houston)
9. Morez Johnson Jr. - Dallas (Michigan)
10. Brayden Burries - Milwaukee (Arizona)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Dinamo svim silama vraća Livakovića, Boban pripremio milijune za Fener!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo svim silama vraća Livakovića, Boban pripremio milijune za Fener!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Tko je Ante Budimir? Iza njega je teška priča: Tata je poginuo u nesreći. Mama je sve omogućila
ZABIO NA SP-U

Tko je Ante Budimir? Iza njega je teška priča: Tata je poginuo u nesreći. Mama je sve omogućila

Zbog rata smo napustili dom 1992. u Žepču, počeo sam igrati kad je Hrvatska osvojila broncu u Francuskoj, a i žena mi je izbjeglica, iz Vukovara je, kazao je Budimir

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026