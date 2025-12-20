Obavijesti

NBA NOĆ

Wembanyama s double-double učinkom pokazao svjetsku klasu

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Brett Davis

Uzbudljivi NBA dvoboji odvili su se u noći s petka na subotu; Knicksi i Oklahoma neočekivano izgubili, a Spursi pod vodstvom Wembanyame nastavljaju briljirati i ostaju u samom vrhu Zapadne konferencije

U noći s petka na subotu odigrano je pet utakmica najjače košarkaške lige na svijetu. U jedan ujutro NBA noć otvorili su Boston Celticsi i Miami Heat u TD Gardenu. Celticsi su slavili 129-116, a najefikasniji na susretu bio je Derrick White koji je skupio 33 poena, pet skokova i šest asistencija te odigrao najbolji susret ove sezone. Celticsi su nakon dva uzastopna ponovno na pobjedničkoj stazi.

NBA: Miami Heat at Boston Celtics
Foto: David Butler II

New York Knicksi neočekivano su poraženi u Madison Square Gardenu od Philadelphije 116-107, a prvo ime susreta bio je gostujući igrač Tyrese Maxey s 30 koševa, dva skoka i devet asistencija. Knicksima je to bio prvi poraz nakon sedam uzastopnih pobjeda.

NBA: Philadelphia 76ers at New York Knicks
Foto: Brad Penner

Atlanta Hawksi izgubili su od San Antonio Spursa 126-98 u State Farm Areni. Victor Wembanyama pokazao je ponovno da je riječ o svjetskoj klasi i s double-double učinkom skupio 26 poena, 12 skokova i tri asistencije. Atlanti je to treći poraz u zadnja četiri susreta, a Spursima druga uzastopna pobjeda.

NBA: San Antonio Spurs at Atlanta Hawks
Foto: Brett Davis

Cleveland Cavaliersi izgubili su kod kuće od Chicago Bullsa 136-125 i nastavili crni niz od tri utakmice bez pobjede. Najbolji pojedinac bio je bek domaćeg sastava Darius Garland s 35 poena, dva skoka i osam asistencija. 

NBA: Chicago Bulls at Cleveland Cavaliers
Foto: Scott Galvin

Minnesota Timberwolvesi napravili su iznenađenje večeri protiv Oklahoma Cityja rezultatom 112-107. Shai Gilgeous-Alexander nastavlja s briljantnim igrama, ali to nije bilo dovoljno za slavlje gostiju. Postigao je 35 koševa, imao pet skokova i sedam asistencija. Oklahomi je to bio tek treći poraz ove sezone.

NBA: Oklahoma City Thunder at Minnesota Timberwolves
Foto: Bruce Kluckhohn

