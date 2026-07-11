Wembanyama potpisao novi ugovor sa Spursima, a odrekao se velike svote za boljitak ekipe

San Antonio Spursi potpisali su višegodišnje produljenje ugovora s Francuzom Victorom Wembanyamom, objavila je momčad u petak. Iako financijski detalji dogovora nisu otkriveni ESPN javlja da je riječ o petogodišnjem ugovoru vrijednom 252 milijuna dolara.

Taj ugovor, vrijedan 50,4 milijuna dolara godišnje, predstavlja maksimalno produljenje ugovora za novaka u NBA ligi i uključuje opciju igrača za petu sezonu.

Foto: Geoff Burke/REUTERS

„Obitelji Spursa, ostajem ovdje”, objavio je 22-godišnji Wembanyama na X-u u petak. „Što god bude trebalo.”

Wembanyama je prošle sezone postao najmlađi igrač koji je osvojio nagradu za najboljeg obrambenog igrača godine te je pomogao Spursima da dođu do NBA finala, gdje su izgubili od New York Knicksa u pet utakmica. Prvi izbor NBA drafta 2023. godine ostvario je najbolje brojke u karijeri s prosjekom od 25 koševa, 11,5 skokova i 3,1 asistencije u 64 utakmice regularnog dijela sezone.

Ono što je zanimljivo je da je Wembanyama odbio potpisati veći ugovor, ukupno vrijedan 303 milijuna dolara (koji bi zauzeo 30 posto "cap spacea", odnosno financijski prostor kojim barataju NBA momčadi) te se odlučio za produljenje ugovora za novaka (koji zauzima 25 posto "cap spacea"). Ovaj ugovor ne uključuje njegova odličja za All-NBA momčad i za najboljeg defenzivca godine.

Rijetkost je da tako mladi igrač odluči ostaviti toliku sumu novca u prvom većem ugovoru, ali francuski centar odlučio je pomoći momčadi i ostaviti im više prostora za plaće igrača, što otvara prostor za pojačanja.

Wembanyama decided on the 25% maximum instead of the 30% supermax escalators to $303M, after he and the Spurs went through multiple frameworks. A major decision for the All-NBA star and Defensive Player of the Year entering his fourth season.



San Antonio worked in close… https://t.co/CaPIeGtiZ4 — Shams Charania (@ShamsCharania) July 10, 2026

Ovaj 224 centimetra visoki Francuz također je predvodio ligu s prosjekom od 3,08 blokada i 1,03 ukradene lopte po utakmici, postavši tek sedmi igrač u povijesti NBA lige s prosjekom od najmanje 25 koševa, 10 skokova i tri blokade po sezoni.