'Wenby' zabio za produžetak, ali Jokić je predvodio Nuggetse

Denver Nuggetsi slavili su u produžetku protiv Spursa. Jokić briljirao s 40 poena, dok je Wembanyama zablistao i izborio produžetak. Bio je to vrlo napet susret, ali Nuggetsi su pokazali snagu i nastavili pobjednički niz

Denver Nuggetsi ostvarili su osmu uzastopnu pobjedu, a Nikola Jokić postigao je 40 koševa i predvodio NBA prvake iz 2023. do pobjede 136-134 u produžetku nad Victorom Wembanyamom i San Antoniom u Denveru.

Niz od 11 pobjeda Spursa u NBA ligi prekinut je u Coloradu. Jokić, trostruki MVP NBA lige, imao je osam skokova, 13 asistencija i tri blokade za Denver protiv Teksašana, a Wembanyama, koji se vratio nakon jednodnevne pauze s bolnim gležnjem, imao je 34 poena, 18 skokova, sedam asistencija i pet blokada za San Antonio, koji je vodio veći dio utakmice, ali nije uspio zadržati odlučujući napad Denvera.

Aaron Gordon je izjednačio na 124-124 šest sekundi prije kraja regularnog dijela nakon Jokićeve asistencije. Wembanyama je promašio posljednji šut pred istek vremena, poslavši utakmicu u produžetke, u kojem je dominirao Denver.

"To je dokaz što možemo biti kao momčad", rekao je Gordon, koji je završio s 15 poena. Cameron Johnson postigao je 17 poena, a Jamal Murray 15 poena i 10 asistencija za Nuggetse u utakmici koja je obilježila intenzitet doigravanja.

Wembanyama je utakmicu nazvao nevjerojatnom i vrlo zabavnom, jednom od najzabavnijih utakmica.

- Volio bih da smo mogli završiti pobjedom, ali ipak je bilo dobro za nas. Bio je to pravi test protiv momčadi koja se ne predaje i bori, rekao je 22-godišnji Francuz.

Na Zapadu su gotovo sve ulaznice za izravnu kvalifikaciju za doigravanje prodane. Na vrhu Zapadne konferencije su Oklahoma City Thunder s omjerom od 61 pobjede i 16 poraza, slijede San Antonio s 59 pobjeda i 19 poraza, na trećem mjestu su Los Angeles Lakersi s 50 pobjeda i 27 poraza te Denver s 50 pobjeda i 28 poraza. Houston na petom mjestu ima 48 pobjeda i 29 poraza, a samo Minnesota na šestom mjestu (46-31) još nije službeno potvrdila izravnu kvalifikaciju za doigravanje.

Detroit Pistonsi su trećom uzastopnom pobjedom i 57. u sezoni osigurali prvo mjesto u Istočnoj konferenciji nad Philadelphia 76ersima, 116-93.Tobias Harris postigao je 19 koševa, Jalen Duren i Daniss Jenkins dodali su po 16, a Detroit će završiti regularnu sezonu na vrhu Istočne konferencije i osigurati prednost domaćeg terena u Istočnoj konferenciji prvi put od 2007. godine.

Philadelphia, koja je ušla s osam pobjeda u posljednjih 11 utakmica, šutirala je samo 34,2 posto u drugom poluvremenu i uspjela je postići samo 33 poena nakon odmora. Tyrese Maxey (23 poena) i Paul George (20) bili su najbolji strijelci Sixersa, koji su igrali bez Joela Embiida u drugom poluvremenu.

Miami Heat, koji je 10. na ljestvici Istočne konferencije, pobijedio je Washington Wizardse nevjerojatnim rezultatom 152-136. Jaime Jaquez Jr. postigao je najviše poena za Miami s klupe, 32. Njegov kolega rezerva Kel'el Ware dodao je 24 poena, 19 skokova i osam blokada, a sedam igrača Heata doseglo je dvoznamenkasti broj koševa.Među njima bio je i Bam Adebayo, koji je postigao nevjerojatnih 83 poena u posljednjoj utakmici Miamija protiv Washingtona 10. ožujka, ali ovaj put se morao zadovoljiti s 14 koševa.

