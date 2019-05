Wilder: Želim meč s Joshuom; Breazeale: Prekinuto je ranije...

Fantastičan nokaut nakon samo dvije minute i 14 sekundi donio je Deontayu Wilderu devetu obranu naslova svjetskog prvaka po WBA verziji u teškoj kategoriji. Prvak je bio neumoljiv još jednom, a sada se čekaju Anthony Joshua i Tyson Fury, čini se jedini u ovom trenutku koji mogu naštetiti Wilderu.

- Razumijem Furyja. Kad tako posrneš, moraš se sabrati. Sad se stabilizirao i odradit ćemo taj revanš. Pregovara se i o onoj s Joshuom, ni jedna vrata nisu zatvorena. Znam da sve zanima kada ću se boriti protiv njega, Samo je previše ljudi i mišljenja uključeno. Red je da naši timovi sjednu i sve dogovore, na radost navijača - rekao je Wilder nakon pobjede.

Meč protiv Joshue za naslove po svim verzijama trebao je biti već nekoliko puta, ali svaki put bi zapelo u završnici pregovora. Novci,, mjesto borbe i neke sitnice bile su prepreka koja se nije mogla prijeći, no i Wilder je izrazio želju za tom borbom.

Ako i do toga ne dođe, u redu čeka i Tyson Fury u novoj prilici u borbi za naslov. Njih dvojica borila su se početkom prosinca 2018. godine, a meč je završio neriješeno. Iako su mnogi smatrali da je Fury zakinut i da je on zaslužio pobjedu, no bilo je jasno da pobjednika nema i da se očekuje revanš. no također je zapelo u pregovorima.

Foto: Sarah Stier

Prema Wilderovim riječima, pregovori su u poodmakloj fazi i uskoro bi mogli očekivati novi spektakl. Jer ako ćemo realno, ako je itko zaslužio meč protiv Joshue, onda je to Wilder. Devet puta je obranio naslov, pokazao da posjeduje nevjerojatnu snagu u toj zlatnoj desnici i bilo bi lijepo da dođe do dogovora i da gledamo pravi spektakl...

Dok su sve priče usmjerene prema borbi za naslov, Dominic Breazeale smatra kako je meč ranije prekinut i da se borba mogla nastaviti. Čovjek se očito probudio iz sna.

Foto: Sarah Stier

- Mislim da je sudac ranije prekinuo meč. Pa čuo sam ga kako odbrojava, '7,8'. No to je sve boks. Odlično je sudio cijelo vrijeme, a ja sam se uspio na kraju podignuti na noge. Udario me desnim aperkatom i iznenadio me. Htio sam odraditi što više rundi i onda ga napasti, ali nisam uspio. Vratit ću se ja i opet ću se boriti za svjetski naslov - rekao je Dominic Breazeale nakon poraza.