Wilderovi biseri: Stavio si nešto u rukavice, ulio u bocu za vodu

Deontay Wilder izgubio je borbu i WBC titulu u borbi s Tysonom Furyjem. Amerikanac još uvijek ne može prihvatiti poraz pa je našao hrpu 'razloga' zbog kojih je 'nepravedno' izgubio

<p>Nekadašnji svjetski prvak WBC verzije u superteškoj kategoriji, Amerikanac<strong> Deontay Wilder</strong> (35), tvrdi da je bio žrtva ozbiljne zavjere. Izgubio je u travnju od Britanca <strong>Tysona Furyja</strong> (32), ali i dalje se ne može pomiriti s činjenicom da ga je 'Ciganski kralj' uneredio. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sučeljavanje Wildera i Furyja</strong></p><p>A Wilder je poslije meča tražio krivca u svakom, osim u samom sebi. Donosimo listu svih 'krivaca' za poraz 'brončanog bombardera'.</p><h2>Trener</h2><p>Svom treneru <strong>Marku Brelandu</strong> dao je instantni otkaz nakon što je ovaj bacio ručnik u cilju da zaštiti svog borca i da ga ne dovede do neke veće ozljede, ali Deontay nije tako prepoznao potez svog trenera:</p><p>- Davno smo pričali o tome i dogovorili smo se da ne postoji situacija u kojoj trebaju baciti ručnik. To je stvar principa. Ja sam ratnik, šampion, vođa, hoću izaći na svoje bojno polje - ljutit je bio Deontay Wilder nakon poraza.</p><p>Wilder je, nakon što su se strasti malo slegnule, vratio trenera na posao pa se, u nedavnom intervjuu, ponovno obrušio na njega. Ovaj put iznio je stvarno šokantne optužbe:</p><p>- Siguran sam da mi je napravio nešto s vodom. Bio je oko nje, a samo sam pio vodu na zagrijavanju i počeo se čudno osjećati nakon toga. Ako ste dio zavjere, s*anje će se prelomiti preko vaših leđa. To je moj trener znao. Taj ku**in sin mi nije ništa rekao.</p><h2>Kostim</h2><p>Tyson Fury je, u duhu najava o nokautu, uništio američkog boksača i tako mu nanio prvi poraz u sjajnoj profesionalnoj karijeri. 'Bronze bomber' je za poraz optužio 20 kilograma težak kostim u kojemu je ušao u ring.</p><p>- Ma Fury me nije niti ozlijedio, ali mi je kostim bio pretežak i zbog njega nisam osjećao noge od početka borbe - požalio se Wilder na kostim koji je nosio u čast mjeseca u kojemu se obilježava povijest Afroamerikanaca. </p><h2>Fury i njegove rukavice</h2><p>- Vidio sam u prvoj borbi kako ti je Ricky Hatton vukao rukavicu da bi ti postavio šaku u nepravilan položaj. Isto ste to pokušali i u revanšu, ali ovaj put si mi ogrebao uho tako da je izazvalo krvarenje. Nemoguće je da se nove rukavice od 300 grama savijaju, gube oblik i ima mjesta u njima. Vjerujem da si stavio nešto u rukavice što je izazvalo udubljenje na mojoj glavi… Ali opet nisi mogao zadržati ovog kralja na podu. Morao bi me ubiti. Na kraju su ti, da bi me zaustavio, trebali loš sudac i nelojalni trener koji je bacio ručnik - optužio je Wilder Furyja.</p>