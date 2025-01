Wilfried Kanga novi je igrač Dinama! 'Trener Cannavaro i ja bismo trebali biti dobar spoj...'

Dinamo je od početka siječnja tragao za napadačem. U eteru su se vrtjela različita imena, a na kraju je izbor pao na Wilfrieda Kangu (26) koji dolazi iz berlinske Herthe! Prije nekoliko dana dogovorili su taj posao, a sada je ta vijest postala i službena. Potpisao je višegodišnji ugovor, ali Fabio Cannavaro neće moći računati na njega za utakmicu protiv Arsenala. Debitirati bi mogao u subotu protiv Istre u 20. kolu HNL-a.

Pokretanje videa... 00:52 Inter krenuo po Sučića! Stiže ponuda, Dinamu 15 mil. eura? | Video: 24sata/Video

Rođen je 21. veljače 1998. godine u pariškom predgrađu Montreuil-sous-Bois. U mlađim je uzrastima kratko nastupao za francusku U-20 reprezentaciju dok je kasnije u seniorima nosio dres Obale Bjelokosti. Prošao je akademiju Paris Saint-Germaina s kojim je 2016. godine igrao u finalu UEFA Youth League gdje ih je tijesno zaustavio Chelsea s 2:1, pri čemu je u polufinalu postigao pogodak za vodstvo protiv Reala u pobjedi s 3:1. Kasnije je nastupao na posudbi za Creteil, potom igrao za Angers, turski Kayserispor, švicarski Young Boys, berlinsku Herthu i na posudbama u belgijskom Standardu i Cardiff Cityju.

Klub iz Walesa bio mu je i posljednji uoči maksimirske stanice, ali nije se proslavio jesenskom dijelu sezone. Ostao je bez učinka na 15 utakmica. Nada se u Dinamu revitalizirati karijeru.

- Igram na mjestu isturenog napadača, od svojih bih nogometnih kvaliteta mogao izdvojiti čvrstinu u igri, mogu tražiti dubinu, zadržati loptu... - istaknuo je Kanga u kratkom predstavljanju neposredno po potpisu ugovora.

Foto: Alen Szabo

Dinamov novi trener Fabio Cannavaro preferira napadači nogomet jakog intenziteta.

- Da, trebao bi to biti dobar spoj, mislim da trener Cannavaro i ja imamo sličan način razmišljanja, sličan pogled na nogomet i mislim da ću se prilagoditi momčadi onako kako to žele i trener, a i suigrači.

Igrali ste u različitim zemljama, prošli različite stilove igre, u Francuskoj. Turskoj, Švicarskoj, Njemačkoj Belgiji, a na kraju i u engleskom Championshipu. U kojoj ste se sredini najbolje osjećali?

- Mislim da mi je najviše odgovarao stil kakvim smo igrali u Švicarskoj. Bio je to drukčiji način igre nego u klubovima u kojima sam nastupao kasnije. Zabijao sam dosta golova jer smo igrali napadački, kao momčad, težili posjedu lopte... Bili su i dobri suigrači u pozadini. Uglavnom smo imali loptu u nogama. Bilo je zadovoljstvo igrati u Švicarskoj.

Niste imali priliku biti na pripremama s Dinamom, još niste stigli upoznati nove suigrače. Kakva su vam očekivanja na osnovu onoga što ste dosad saznali o kvaliteti momčadi?

- Znam da imamo puno talenata, da je u momčadi dosta iznimno kvalitetnih, tehnički sjajno potkovanih.igrača. Naglašen je momčadski duh na čemu inzistira i trener. Vjerujem da ćemo popraviti ono što treba i da ćemo na kraju sezone biti zadovoljni.

Foto: Alen Szabo

Kakva su sjećanja na vaših šest sezona provedenih u akademiji PSG-a? Igrali ste, primjerice, i u finalu UEFA Youth League pri čemu ste preskočili Real, a vi zabili ključni pogodak.

- Da, zabio sam Realu u polufinalu, kasnije nas je u finalu pobijedio Chelsea... Iskustvo u PSG-u bilo je sjajno. Vežu me samo lijepa sjećanja, bila je to dobra podloga za napredak. Ondje sam se razvio, i u igračkom i u karakternom smislu. Igrao sam s puno dobrih nogometaša, sjajnih karaktera i to mi je razdoblje puno pomoglo u razvoju - zaključio je Kanga.