ODRŽAT NBA DRAFT

Wizardsima prvi odabir drafta, Pacersi 'nastradali' zbog Zupca

Piše HINA,
Wizardsima prvi odabir drafta, Pacersi 'nastradali' zbog Zupca
Foto: David Banks/REUTERS

 Pravo prvog izbora na ovogodišnjem NBA draftu pripalo je Washington Wizardsima, odlučeno je lutrijom održanom u nedjelju.

Wizardsi su aktualnu sezonu okončali s najslabijim omjerom pobjeda i poraza 17-65 te su uz Indiana Pacerse i Brooklyn Netse imali najviše izgleda za osvajanje prvog "picka", po 14 posto. Sreća je bila naklonjena momčadi iz glavnog grada koja će tako imati priliku birati prva po prvi put nakon 2010. godine kada je izabrala Johna Walla.

Drugi će na draftu birati Utah Jazz, treći je izbor pripao Memphis Grizzliesima, a četvrti Chicago Bullsima. Kao peti na draftu će birati Los Angeles Clippersi, a oni su tako visok izbor dobili od Indiana Pacersa i to zbog slanja hrvatskog centra Ivice Zupca u veljači u Indianu.

NBA: Portland Trail Blazers at Indiana Pacers
Foto: Trevor Ruszkowski/REUTERS

Draft će se održati u New Yorku 23. i 24. lipnja, a kao glavni kandidati za visok izbor slove krilo sa sveučilišta Brigham Young AJ Dybantsa i branič s Kansasa Darryn Peterson, oba 19-godišnjaci koji su proveli samo jednu godinu u NCAA-u. Uz njih se još spominju krilo Dukea Cameron Boozer, krilo North Caroline Caleb Wilson, branič Arkansasa Darius Acuff i branič Illinoisa Keaton Wagler.

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
