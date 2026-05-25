VIDEO: KATASTROFA

Wolfsburg šokantno ispao iz Bundeslige! Majer ni na klupi

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Swen Pförtner/DPA

Šok za Wolfsburg! Ispali iz Bundeslige nakon dramatičnog poraza od Paderborna. Lovre Majer nije ni bio u zapisniku. Crveni karton i promašaji skupo su ih koštali

Wolfsburg je ispao iz Bundeslige! Lovre Majera nije bilo niti u zapisniku uzvratne utakmice u kojoj je njegov klub izgubio 2-1 od Paderborna. Prva utakmica na domaćem terenu Wolfsburga završila je 0-0, a jedan crveni karton preokrenuo je susret i bacio u očaj navijače slavnog kluba. 

Sjajno je krenula utakmica za Wolfsburg koji je poveo već u 3. minuti. Duga lopta sa sredine terena došla je do Daghima na lijevoj strani, on je ubacio u sredinu, a tamo je lijepo pogodio Dženan Pejčinović. Nakon manje od 10 minuta stigao je prvi problem. Joakim Maehle dobio je prvi žuti karton (11. minuta), a onda je tri minute nakon dobio drugi žuti i ostavio je momčad s desetoricom u najvažnijoj utakmici sezone.

Kazna je došla već u prvom dijelu. U 38. minuti dobru akciju složili su nogometaši Paderborna. Brackelmann je asistirao Filipu Bilbiji koji zabija iz blizine i baca u trans domaće navijače. Izdržao je Wolfsburg u drugom dijelu s igračem manje i otišlo se u produžetke, ali tamo spasa nije bilo.

U 100. minuti ubačaj je s lijeve strane poslao Michel, a obrana Wolfsburga potpuno je zaboravila Curdu na drugoj stativi. On je lijepo poklopio i poslao loptu u drugi kut za veliki preokret i povratak Paderborna u Bundesligu iz koje je ispao 2020. godine. 

Wolfsburg je 1997. izborio prvi rang natjecanja i od tada se nije vraćao u drugu ligu. Čudesna je bila sezona 2008/09. kada je Wolfsburg postao prvak Njemačke. U napadu je tad bio Edin Džeko koji je zabio 36 golova, a uz njega trpao je i Brazilac Grafite. Od tada Wolfsburg je imao bolje i lošije sezone, a sada je dotaknuo dno i ispao iz Bundeslige.

