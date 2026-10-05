WRC pregovara s Hrvatskom o novom ugovoru za reli do 2030.

Hrvatski ljubitelji automobilizma novu priliku za praćenje spektakla Svjetskog rally prvenstva (WRC) imat će već u travnju 2027. godine, kada će najbolje svjetske rally posade ponovno odmjeriti snage na hrvatskim cestama, dok se istodobno razgovara o nastavku hrvatske WRC priče od 2028. do 2030. godine, objavili su organizatori.

Croatia Rally tijekom svojih WRC izdanja izgradio je reputaciju natjecanja na kojem se razlike često mjere sekundama, a odluke o pobjednicima padaju na posljednjim brzinskim ispitima. Zahtjevne asfaltne ceste, česte promjene ritma i podloge te nepredvidivi vremenski uvjeti hrvatski rally redovito pretvaraju u jedan od velikih izazova WRC kalendara.

Istodobno s pripremama za izdanje 2027. godine, organizatori WRC Croatia Rallyja vode razgovore s WRC Promotorom, FIA-om, Ministarstvom turizma i sporta Republike Hrvatske te Vladom Republike Hrvatske o nastavku održavanja Svjetskog rally prvenstva u Hrvatskoj u razdoblju od 2028. do 2030. godine.

- Naš je cilj da Hrvatska dugoročno ostane dio WRC obitelji. Pokazali smo da možemo organizirati vrhunsko svjetsko sportsko događanje, privući velik broj domaćih i stranih gledatelja te kroz globalnu WRC platformu promovirati Hrvatsku. Pred nama je WRC Croatia Rally 2027., na koji smo sada potpuno fokusirani, a paralelno s tim razgovaramo s WRC Promotorom, FIA-om, Ministarstvom turizma i sporta te Vladom Republike Hrvatske kako bismo stvorili uvjete da se ova priča nastavi i do 2030. godine. Vjerujemo da WRC pripada Hrvatskoj i želimo najbolje svjetske rally posade još dugo gledati na hrvatskim cestama - izjavio je Daniel Šaškin, predsjednik Organizacijskog odbora WRC Croatia Rallyja.

Ova objava dolazi nakon nakon završnice sezone u kojoj je o naslovu svjetskog prvaka odlučivao praktički posljednji zavoj, WRC je još jednom pokazao zašto pripada među najuzbudljivija automobilistička natjecanja na svijetu.

Nakon pet osvojenih drugih mjesta Elfyn Evans napokon je postao svjetski WRC prvak, i to u završnici kakvu Svjetsko prvenstvo ne pamti - o naslovu se odlučivalo u posljednjim sekundama, a samo nekoliko zavoja prije cilja sve se potpuno preokrenulo. Velšanin dobro pamti i hrvatske brzince, pobjeda mu je na prvom WRC Croatia Rallyju izmaknula za samo 0,6 sekundi, da bi se dvije godine poslije u Hrvatskoj popeo na najvišu stepenicu pobjedničkog postolja. Zajedno sa Scottom Martinom osvojio je WRC Croatia Rally 2023., što je ujedno bila njegova prva WRC pobjeda nakon Rally Finlanda 2021. i prva pobjeda u karijeri na asfaltnoj podlozi. I 2024. ponovno je bio u samom vrhu hrvatskog rallyja, u dramatičnom raspletu na kraju je slavio Sébastien Ogier, dok je Evans Croatia Rally završio na drugom mjestu.