WTA objavio: Sve tenisačice će morati napraviti genetski test

Udruga teniskih profesionalki (WTA) objavila je kako uvodi obavezan genetski test za sve igračice koje se žele natjecati na turnirima pod njezinim okrljiem. Testiranje na SRY gen je dovoljno učiniti jednom i to brisom ili davanjem uzorka krvi, a ova odredba na snagu stupa od utorka.

Prema dosadašnjim pravilima, na WTA turnirima su mogle nastupati i žene koje su se podvrgnule operacijima promjene spola i potom barem dvije godine zadržale nižu razinu testosterona.

Među trenutačno aktivnim igračicama na WTA Touru nije poznato da je ijedna promijenila spol. Jedina poznata igračica koja je mijenjala spol je Renee Richards koja je igrala od 1977. do 1981., a koja je kasnije bila i trenerica Martine Navratilove.