Obavijesti

Sport

Komentari 2
BRIS ILI KRV

WTA objavio: Sve tenisačice će morati napraviti genetski test

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
WTA objavio: Sve tenisačice će morati napraviti genetski test
Foto: Heiko Becker/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

WTA uvodi obavezni genetski test za igračice! Jedan bris ili uzorak krvi odlučit će tko smije na turnire

Admiral

Udruga teniskih profesionalki (WTA) objavila je kako uvodi obavezan genetski test za sve igračice koje se žele natjecati na turnirima pod njezinim okrljiem. Testiranje na SRY gen je dovoljno učiniti jednom i to brisom ili davanjem uzorka krvi, a ova odredba na snagu stupa od utorka.

ŠTETA Marčinko ostala bez polufinala u Rumunjskoj. Slovena bolja...
Marčinko ostala bez polufinala u Rumunjskoj. Slovena bolja...

Prema dosadašnjim pravilima, na WTA turnirima su mogle nastupati i žene koje su se podvrgnule operacijima promjene spola i potom barem dvije godine zadržale nižu razinu testosterona. 

Među trenutačno aktivnim igračicama na WTA Touru nije poznato da je ijedna promijenila spol. Jedina poznata igračica koja je mijenjala spol je Renee Richards koja je igrala od 1977. do 1981., a koja je kasnije bila i trenerica Martine Navratilove.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Bivši 'topnik' Osijeka trenira s Lokomotivom
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bivši 'topnik' Osijeka trenira s Lokomotivom

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo
SP 2026. Ovako je Španjolska osvojila drugi naslov prvaka
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Ovako je Španjolska osvojila drugi naslov prvaka

Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku, ali HNL je prvi put proslavio svoga bivšeg igrača kao osvajača
Pletikosa: Neka Dalić sam kaže zašto je otišao. A boli me što su se okomili na jednog igrača...
EKSKLUZIVNO

Pletikosa: Neka Dalić sam kaže zašto je otišao. A boli me što su se okomili na jednog igrača...

Poštujem Dalića i ne želim govoriti u njegovo ime. Modrić? Neka se odmori i sam odluči što želi, kaže tehnički direktor HNS-a

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026