Wunderkind Mateo iz Pule: Iz školske klupe ravno na teren

BRAVO Mateo Lisica (16) najmlađi je igrač koji je ove sezone nastupio u HNL-u. Učenik je 2. razreda srednje škole za arhitektonskog tehničara. Nastupao je za sve mlađe selekcije Istre 1961

<p>Bio sam u školi kad mi je tata javio da sam priključen prvoj momčadi. Tijekom odmora otišao sam na WC da se smirim, bio sam uzbuđen, rekao je Istrin nogometaš <strong>Mateo Lisica</strong> (16).</p><p>U 74. minuti utakmice Slaven Belupo - Istra trener gostiju <strong>Ivan Prelec</strong> sa zagrijavanja je viknuo: “Mateo, ulaziš!”</p><p>- Bio sam u šoku, uhvatila me velika trema. Kad sam stajao uz aut liniju, čekajući da uđem, počeo me prati adrenalin - prisjeća se Mateo.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Istra slavi s Demonima</b></p><p>Dvadesetak minuta u Koprivnici pamtit će cijeli život. Debi među velikima. Dijete Istre dočekalo je priliku zaigrati za prvu momčad. I postati najmlađi igrač koji je ove sezone zaigrao u HNL-u. Mateo je učenik 2. razreda srednje škole za arhitektonskog tehničara. I odličan je učenik.</p><p>- Kad se dobro organiziram, stignem i učiti i trenirati. Najdraži predmet? Matematika, baš je volim. Hrvatski jezik mi uzima najviše vremena, zbog čitanja lektira, nemam baš vremena. Ali svladam sve, imao sam prosjek ocjena 4,7 - ponosno kaže Mateo.</p><p>Nema mnogo djece kojima se ostvario san da već u srednjoj školi zaigraju za prvu momčad u prvoj ligi. U takvim slučajevima jasno je da ste odmah “glavna faca” u razredu.</p><p>- Ma neee. Ne bih nikako htio biti glavna faca u razredu. Uostalom, ekipu u mom razredu ne zanima nogomet, ne prate prvu ligu. Ali zato prate moji prijatelji izvan razreda, koji idu na sve moje utakmice. Kao i moji roditelji, koji idu na svako gostovanje, na svaku domaću utakmicu - kaže Mateo.</p><p>Dolazi iz sportske obitelji, tata <strong>Miljan</strong> bio je rukometaš, koji je igrao za Arenu, Zamet...</p><p>- I ja sam počeo s rukometom, paralelno sam trenirao i nogomet. Kako nisam mogao nastaviti s dva sporta, morao sam se odlučiti i ispalo je da sam pogodio - kaže Mateo.</p><p>Malo je poznato da je Mateo bio i u Dinamu, u U-11 selekciji.</p><p>- S Istrom smo igrali na turniru u zagrebačkom Trnju, kad su me vidjeli iz Dinama. Bio sam s njima na turnirima u Hannoveru, Torinu... Trebao sam s njima i na turnir u Rusiju, već sam bio izvadio vizu, ali me iz Istre nisu pustili - objasnio je Mateo.</p><p>Naravno, kad ste najmlađi u momčadi, zaduženi ste za nošenje čunjeva, lopti, markera...</p><p>- Hvala Bogu da je tako. Najmlađi sam i to je moja dužnost - kaže Mateo.</p><p>Naravno, tu je i inicijacija.</p><p>- Ha, ha... Naravno. Morao sam pjevati pred svim igračima. Izabrao sam ‘Večeras je naša fešta’ Tomislava Ivčića. Nisam baš neki pjevač, ali mislim da je ispalo OK - kaže kroz smijeh Mateo.</p><p>Igra na poziciji krilnog napadača, nešto kao <strong>Ivan Perišić</strong>. A igrom je, kaže, najsličniji <strong>Mislavu Oršiću</strong>.</p><p>- Odrastao sam uz Ronalda i Messija, pa su mi njih dva najdraži igrači. Volim gledati Ivana Perišića, oduševljava me način na koji radi lažnjake, kao što je prošao Rudigera na utakmici Inter - Roma. Dosta sam brz, pa više preferiram gurnuti loptu pored igrača i pretrčati ga. Volio bih jednog dana zaigrati u nekoj od liga ‘petice’, primjerice u Engleskoj - kaže Mateo, koji nije, kao većina 16-godišnjaka, navijač Barcelone, Reala, Manchester Cityja, Bayerna i sličnih velikana.</p><p>- Navijam za West Ham! Dragi su mi otkad je Bilić bio tamo.</p>