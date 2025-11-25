Obavijesti

PIŠU ŠPANJOLCI

Xabi Alonso gubi svlačionicu? Dio igrača želi da ode, ostali ga brane. Vinicius i dalje problem

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Pablo Morano/REUTERS

Kako spominju španjolski mediji, nekoliko igrača, predvođeni Vinicusom, nije zadovoljno Alonsom i žele ga otjerati. S druge strane, nekolicina ih brani, a među njima je Mbappe

Iako pogled na tablicu La Lige sugerira stabilnost jer Real Madrid drži prvo mjesto ispred Barcelone, situacija na Santiago Bernabeuu je složena. Nakon tri utakmice bez pobjede, uključujući poraz od Liverpoola i remi 2-2 protiv Elchea, u svlačionici "kraljeva" navodno je došlo do određenih nesuglasica. Španjolski mediji pišu o neslaganju dijela igrača s trenerom Xabijem Alonsom, a postavlja se pitanje povjerenja ključnih figura u momčadi prema baskijskom strategu.

UEFA Champions League - Liverpool v Real Madrid
Foto: Phil Noble/REUTERS

U središtu medijskih napisa o nezadovoljstvu je prva zvijezda momčadi, Vinicius Junior. Prema navodima, Brazilac nije u potpunosti zadovoljan svojom ulogom i taktičkim zamislima Xabija Alonsa. Pozornost je privukla situacija tijekom nedavnog El Clasica kada je Vinicius reagirao na izmjenu, razmijenivši riječi s trenerom prije odlaska na klupu. Španjolski izvori tvrde da je njihov odnos narušen, a pojavile su se informacije da je Vinicius razgovarao s predsjednikom Florentinom Perezom o svojoj budućnosti i suradnji s Alonsom.

Osim njega, spominju se i Rodrygo, koji se bori za minutažu, te Federico Valverde. Urugvajac navodno preferira igrati u veznom redu umjesto na poziciji desnog beka gdje ga Alonso povremeno koristi zbog ozljeda u obrani. Popis igrača o čijem se nezadovoljstvu piše zaključuju Brahim Diaz, Ferland Mendy i mladi Endrick, koji je zabilježio manju minutažu ove sezone i navodno razmatra opciju posudbe u Lyon, javlja novinar Jorge Picon.

LaLiga - Elche v Real Madrid
Foto: Pablo Morano/REUTERS

S druge strane, Alonso nije bez podrške. Uz njega su stala neka velika imena, uključujući Kyliana Mbappéa i golmana Thibauta Courtoisa. Njima se pridružuju i mlađi igrači poput Arde Gülera te novopridošlih Deana Huijsena i Alvara Carrerasa, koji su zadovoljni statusom kod novog trenera. Ova situacija stvorila je napetiju atmosferu uoči važne utakmice Lige prvaka protiv Olympiacosa. Alonso pokušava smiriti tenzije i ističe da ima podršku uprave, ali Diario As piše kako se potpuno pogubio.

- Znamo kakav je ovo trenutak i svjesni smo situacije u La Ligi i Ligi prvaka. Ono što me brine je teren, a na ostalo ne obraćam pažnju. Razgovarao sam s predsjednikom i u stalnom smo kontaktu - rekao je Alonso na konferenciji za medije.

Unatoč javnoj podršci, španjolski mediji poput Marce navode da uprava kluba prati situaciju i stavove igrača. Iako je Alonso ljetos stigao kao dugoročno rješenje nakon Carla Ancelottija, rezultati i atmosfera u svlačionici su faktori koji se uzimaju u obzir. Real Madrid teži visokim standardima, a tri utakmice bez pobjede u Madridu se analiziraju s posebnom pozornošću.

