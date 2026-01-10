Xabi Alonso: Nismo kamikaze, ali preuzet ćemo određeni rizik

Real Madrid nanizao je pet pobjeda u svim natjecanjima i prekinuo mini krizu u kojoj se našao u studenom i prosincu. Ipak, najveći test bit će finale Superkupa protiv Barcelone koja je u velikom naletu, a trener Xabi Alonso najavio je novi El Clasico.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 04:39 Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida | Video: 24sata/pixsell

- Imamo priliku igrati finale i to je posebna utakmica. Dugo smo željeli biti ovdje. Sutra će emocionalni aspekt biti jako važan; moramo znati kako se natjecati da bismo pobijedili - započeo je Alonso i objasnio kakva je situacija s Kylianom Mbappéom.

- Puno je bolji. Početna ideja bila je da bude spreman za utakmicu protiv Atletica, zato ga nismo željeli požurivati. No ako dođemo do finala, ovisno o tome kako se osjeća, računali smo na njega. Nakon današnjeg treninga imat ćemo sve informacije da odlučimo hoće li početi ili igrati manje.

Foto: STRINGER/REUTERS

Ipak, Španjolac je priznao da je nastup francuskog napadača određeni rizik.

- Moramo mjeriti rizik, znati što je ulog i preuzeti odgovornost. Nismo kamikaze kada donosimo odluke. To je kontrolirani rizik.

Vinícius Júnior nalazi se u krizi i već 19 utakmica je bez gola. Xabi Alonso vjeruje u dobar nastup Brazilca.

- Svaki je igrač drugačiji. U svakoj situaciji moraš biti inteligentan. Vini je emotivan i moraš znati kako biti uz njega. Suigrači i stožer pomažu mu da ostane miran. Pitanje je trenutka – vratit će se na svoju razinu i bit će odlučujući. Sutra nam je itekako potreban. Vini je već bio odlučujući u finalima - rekao je trener Reala pa pohvalio dvojicu igrača Barcelone.

Foto: JUAN BARBOSA/REUTERS

- Pedri je važan, ali ima još igrača koji mogu odlučiti. Yamal je poseban igrač i može promijeniti utakmicu, ali nećemo se posebno bazirati na obranu od njega - zaključio je Alonso.

Utakmica Barcelone i Reala na rasporedu je 11. siječnja u 20 sati, a Katalonci su favoriti za pobjedu prema kladionicama.