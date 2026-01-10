Obavijesti

NAJAVIO EL CLASICO

Xabi Alonso: Nismo kamikaze, ali preuzet ćemo određeni rizik

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 2 min
Foto: STRINGER/REUTERS

Pedri je važan, ali ima još igrača koji mogu odlučiti. Yamal je poseban igrač i može promijeniti utakmicu, ali nećemo se posebno bazirati na obranu od njega, rekao je trener Reala o igračima Barcelone

Real Madrid nanizao je pet pobjeda u svim natjecanjima i prekinuo mini krizu u kojoj se našao u studenom i prosincu. Ipak, najveći test bit će finale Superkupa protiv Barcelone koja je u velikom naletu, a trener Xabi Alonso najavio je novi El Clasico.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida 04:39
Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida | Video: 24sata/pixsell

- Imamo priliku igrati finale i to je posebna utakmica. Dugo smo željeli biti ovdje. Sutra će emocionalni aspekt biti jako važan; moramo znati kako se natjecati da bismo pobijedili - započeo je Alonso i objasnio kakva je situacija s Kylianom Mbappéom. 

- Puno je bolji. Početna ideja bila je da bude spreman za utakmicu protiv Atletica, zato ga nismo željeli požurivati. No ako dođemo do finala, ovisno o tome kako se osjeća, računali smo na njega. Nakon današnjeg treninga imat ćemo sve informacije da odlučimo hoće li početi ili igrati manje. 

Spanish Super Cup - Semi Final - Atletico Madrid v Real Madrid
Foto: STRINGER/REUTERS

Ipak, Španjolac je priznao da je nastup francuskog napadača određeni rizik. 

- Moramo mjeriti rizik, znati što je ulog i preuzeti odgovornost. Nismo kamikaze kada donosimo odluke. To je kontrolirani rizik. 

Vinícius Júnior nalazi se u krizi i već 19 utakmica je bez gola. Xabi Alonso vjeruje u dobar nastup Brazilca. 

- Svaki je igrač drugačiji. U svakoj situaciji moraš biti inteligentan. Vini je emotivan i moraš znati kako biti uz njega. Suigrači i stožer pomažu mu da ostane miran. Pitanje je trenutka – vratit će se na svoju razinu i bit će odlučujući. Sutra nam je itekako potreban. Vini je već bio odlučujući u finalima - rekao je trener Reala pa pohvalio dvojicu igrača Barcelone. 

LaLiga - Real Madrid v Sevilla
Foto: JUAN BARBOSA/REUTERS

- Pedri je važan, ali ima još igrača koji mogu odlučiti. Yamal je poseban igrač i može promijeniti utakmicu, ali nećemo se posebno bazirati na obranu od njega - zaključio je Alonso.

Utakmica Barcelone i Reala na rasporedu je 11. siječnja u 20 sati, a Katalonci su favoriti za pobjedu prema kladionicama. 

