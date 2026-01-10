Pedri je važan, ali ima još igrača koji mogu odlučiti. Yamal je poseban igrač i može promijeniti utakmicu, ali nećemo se posebno bazirati na obranu od njega, rekao je trener Reala o igračima Barcelone
Xabi Alonso: Nismo kamikaze, ali preuzet ćemo određeni rizik
Real Madrid nanizao je pet pobjeda u svim natjecanjima i prekinuo mini krizu u kojoj se našao u studenom i prosincu. Ipak, najveći test bit će finale Superkupa protiv Barcelone koja je u velikom naletu, a trener Xabi Alonso najavio je novi El Clasico.
- Imamo priliku igrati finale i to je posebna utakmica. Dugo smo željeli biti ovdje. Sutra će emocionalni aspekt biti jako važan; moramo znati kako se natjecati da bismo pobijedili - započeo je Alonso i objasnio kakva je situacija s Kylianom Mbappéom.
- Puno je bolji. Početna ideja bila je da bude spreman za utakmicu protiv Atletica, zato ga nismo željeli požurivati. No ako dođemo do finala, ovisno o tome kako se osjeća, računali smo na njega. Nakon današnjeg treninga imat ćemo sve informacije da odlučimo hoće li početi ili igrati manje.
Ipak, Španjolac je priznao da je nastup francuskog napadača određeni rizik.
- Moramo mjeriti rizik, znati što je ulog i preuzeti odgovornost. Nismo kamikaze kada donosimo odluke. To je kontrolirani rizik.
Vinícius Júnior nalazi se u krizi i već 19 utakmica je bez gola. Xabi Alonso vjeruje u dobar nastup Brazilca.
- Svaki je igrač drugačiji. U svakoj situaciji moraš biti inteligentan. Vini je emotivan i moraš znati kako biti uz njega. Suigrači i stožer pomažu mu da ostane miran. Pitanje je trenutka – vratit će se na svoju razinu i bit će odlučujući. Sutra nam je itekako potreban. Vini je već bio odlučujući u finalima - rekao je trener Reala pa pohvalio dvojicu igrača Barcelone.
- Pedri je važan, ali ima još igrača koji mogu odlučiti. Yamal je poseban igrač i može promijeniti utakmicu, ali nećemo se posebno bazirati na obranu od njega - zaključio je Alonso.
Utakmica Barcelone i Reala na rasporedu je 11. siječnja u 20 sati, a Katalonci su favoriti za pobjedu prema kladionicama.
