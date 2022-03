Ovo je prije Xavija uspjelo samo dvojici, prije više od 60 godina. A nitko ne trpa Realu kao Auba

Mnogi su propitkivali njegovo trenersko iskustvo i stručnost, a onda je Xavi Hernandez (42) ušutkao Santiago Bernabeu i pridružio se velikim imenima pobjedom od 4-0 usred Madrida protiv najljućih im rivala. Bio je to njegov prvi El Clasico, ali daleko od toga da je bio impresioniran svime što se događa.

Prošao je kroz to mnogo puta kao igrač, a kao što je nekad dirigirao veznim redom 'blaugrane', sad je dirigirao cijelom momčadi s klupe i stigao do pobjede s četiri gola razlike, što ga stavlja na treće mjesto u povijesti katalonskog kluba. Još su dvojica prije njega na El Clasico debiju u klupi Barce slavili s četiri ili više golova razlike.

Bio je to Slovak Ferdinand Daučik davne 1951. godine (7-2) i Argentinac Helenio Herrera (4-0) koji je osam godina kasnije slavio s 4-0. Da, možemo govoriti o pothvatu Xavija kao nečemu posebnom s obzirom na to koliko se nogomet razvio u 70 godina, ali i na to da su 'kraljevi' ove sezone dosta ispred Barce.

A jedan od onih koji su doveli katalonski klub na višu razinu je svakako i bivši 'topnik' Pierre-Emerick Aubameyang (32) koji je postao prvi igrač u 21. stoljeću koji je bio direktno uključen u tri gola na El Clasicu, a dva je puta asistirao uz jedan gol. Uz to, Auba je zabio u svih pet nastupa protiv Real Madrida u svim natjecanjima.

Postao je prava noćna mora za 'kraljeve'. Ali noćna mora je malo manja pogledom na tablicu jer Real ima devet bodova prednosti ispred drugoplasirane Seville.