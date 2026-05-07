Yamal i Messi najavili SP 2026. u društvu glumaca i legendi

U iščekivanju Svjetskog prvenstva 2026. godine, koje će se održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi, Adidas je objavio kratki film koji je na jednom mjestu okupio nevjerojatnu postavu nogometnih, glazbenih i glumačkih zvijezda. Glavne uloge, uz Lionela Messija i Laminea Yamala, imaju i Jude Bellingham, glumac Timothée Chalamet te glazbenik Bad Bunny.

Radnja petominutnog filma, nazvanog "Backyard Legends", vrti se oko Chalameta koji okuplja ekipu snova kako bi se suprotstavio misterioznom lokalnom trojcu koji na svom terenu nije izgubio još od 1996. godine. Njegov tim čine zvijezda Real Madrida Jude Bellingham, američka nogometašica Trinity Rodman i Barcelonino čudo od djeteta Lamine Yamal.

Prema priči, legendarni ulični tim je kroz godine pobjeđivao najveće zvijezde, a film prikazuje i njihov navodni trijumf iz 2002. protiv ekipe koju su činili David Beckham, Zinedine Zidane i Alessandro Del Piero. Slavne legende pojavljuju se u svojim mlađim izdanjima, rekreiranima uz pomoć digitalnih efekata. U filmu se u kraćim ulogama pojavljuju i Ousmane Dembélé, Raphinha, Pedri te Florian Wirtz.

Vrhunac filma događa se kada Chalametova ekipa stigne na betonski teren. Glumac prilazi Bad Bunnyju i traži ocjenu svog tima, a popularni pjevač se okreće prema Lionelu Messiju, koji sjedi pored njega na krovu automobila.

Argentinac je kratko procijenio ekipu i na španjolskom dobacio: "Prilično dobri". U jednom od dijaloga Chalamet otkriva kako je Messiju čak poručio da će "danas svemu doći kraj", na što mu je Messi kasnije odgovorio da će on uskočiti u igru ako Chalametov tim ne uspije pobijediti.