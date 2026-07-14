Yamal pokazao nove dijamante na presici uoči polufinala SP-a: To sam si poklonio za rođendan

Francuska i Španjolska u okršaju divova u Dallasu od 21 sat dat će prvog finalista Svjetskoga nogometnog prvenstva, a utakmicu je najavio čovjek kojemu je ovo prvi Mundijal i koji je odavno prerastao status talenta postavši globalna zvijezda. Lamine Yamal podijelio je mišljenje s predstavnicima medija upravo na 19. rođendan za koji si je priuštio i nesvakidašnji poklon. Pojavio se na presici sa sjajnom ogrlicom od bijelog zlata i dijamanata.

- To nije dar jer sam si je sam kupio. Dar je mene samom sebi - jasan je bio marokanski Španjolac koji rado pokazuje ogrlice na svjetskoj sceni, nosio je uoči utakmice protiv Saudijske Arabije u grupnoj fazi lančić posvećen proslavi 304 iz Barcelonina kvarta Rocafonda u kojem je odrastao, kao i jedan s medaljonom na kojem je lik Batmana uoči dvoboja protiv Austrije u šesnaestini finala.

Dijamante obožava i Yamalova nova djevojka Ines Garcia koja je na dvoboj s Portugalcima u osmini finala oko vrata nosila ogrlicu s brojevima 27, 19 i 41, koje je Lamine nosio tijekom karijere, kao i lančić s blještavim slovima LY, nogometaševim inicijalima. Lani je, za proslavu punoljetnosti, Yamal dobio ogrlicu vrijednu 400.000 eura.

Govorio je i o trogodišnjem bratu Keyneu, rođenom u u rujnu 2022., koji je postao viralan jer se glupirao dok ga je kamera fokusirala tijekom utakmica.

- On to ne shvaća, izvodi stvari kakve radi i doma. Kad se vidi na ekranu, ponaša se blesavo. Volim kad ga pokažu jer me to zabavlja.

Lamine Yamal caught his little Brother on the big screenpic.twitter.com/voRj9qzemn — Swearing Sports News (@SwearingSport) July 12, 2026

Bivši španjolski premijer Mariano Rajoy izazvao je buru na političkoj sceni Francuske i Španjolske kad je napisao da u francuskoj reprezentaciji ne igraju Francuzi, a Yamala su upitali za komentar, s obzirom na to da i sam ne vuče porijeklo iz Španjolske, nego je dijete doseljenika iz Afrike.

- Ako nogomet može učiniti razliku, onda je to kroz integraciju u društvo. Francuska i mi primjeri smo toga. To je nogomet, a ne ono što drugi ljudi govore. Igramo jednu od najljepših utakmica na Svjetskom prvenstvu. Nije pravi trenutak govoriti o tome - rekao je Yamal.