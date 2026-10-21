Yamala uhvatio za vrat i dvaput ga udario u glavu. Evo koliku je kaznu dobio veznjak Betisa

Veznjak Betisa Facundo Bernal kažnjen je s četiri utakmice zabrane nastupa zbog udaranja napadača Barcelone Laminea Yamala tijekom subotnjeg dvoboja 9. kola španjolskog prvenstva.

Bernal je isključen u 54. minuti utakmice, samo nekoliko trenutaka nakon što je Betis poravnao na 2-2, a Disciplinska komisija RFEF-a objavila je kako je veznjak Betisa napao Yamala dok je lopta bila izvan igre te ga uhvatio za vrat i dva puta udario glavom o glavu. Cijelu situaciju možete pogledati OVDJE.

Prema pravilniku, kazna za takvo ponašanje je između četiri i 12 utakmica, pa je Bernalu izrečena minimalna kazna, dok je Yamal, koji je gurnuo Bernala prije samog incidenta, kažnjen žutim kartonom.