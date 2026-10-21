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Yamala uhvatio za vrat i dvaput ga udario u glavu. Evo koliku je kaznu dobio veznjak Betisa

Piše HINA,
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Yamala uhvatio za vrat i dvaput ga udario u glavu. Evo koliku je kaznu dobio veznjak Betisa
Foto: Marcelo del Pozo
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Disciplinska komisija RFEF-a objavila je kako je veznjak Betisa napao Yamala dok je lopta bila izvan igre

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Veznjak Betisa Facundo Bernal kažnjen je s četiri utakmice zabrane nastupa zbog udaranja napadača Barcelone Laminea Yamala tijekom subotnjeg dvoboja 9. kola španjolskog prvenstva.

Bernal je isključen u 54. minuti utakmice, samo nekoliko trenutaka nakon što je Betis poravnao na 2-2, a Disciplinska komisija RFEF-a objavila je kako je veznjak Betisa napao Yamala dok je lopta bila izvan igre te ga uhvatio za vrat i dva puta udario glavom o glavu. Cijelu situaciju možete pogledati OVDJE

Prema pravilniku, kazna za takvo ponašanje je između četiri i 12 utakmica, pa je Bernalu izrečena minimalna kazna, dok je Yamal, koji je gurnuo Bernala prije samog incidenta, kažnjen žutim kartonom.

LaLiga - Real Betis v FC Barcelona
Foto: Marcelo del Pozo

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Komentari 8
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