Za dlaku! Zagreb jurio u startu pa pao: Flensburg slavio u LP

Na zadnjem gostovanju kod Flensburga, rukometaši Zagreba su sjajnom predstavom slavili s dva razlike (29-31). Osvajač najbolje rukometne lige na svijetu - Bundeslige - na domaćem je terenu ovaj puta ipak bio bolji 20-17 (10-10) u susretu 4. kola skupine A Lige prvaka .

Sjajno je izgledao Vujovićev tim na početku. Od starta pa sve do finiša prvog dijela, zagrebaši su vodili zavidnim razlikama. U jednom je trenutku bilo i 8-4 za goste iz Hrvatske, fenomenalno je izgledao napad Zagrepčana. Brz, maštovit, pokretan s visokim skokovima, loptama izvana, borbom Bećirija na crti. Sve su imali gosti. Činilo se - Vujović je još jednom čarobirao. Nijemci su smanjili s dva gola u nizu, no PPD je uzvratio i s dva gola ponovo stigao do četiri gola viška, odnosno, 10-6.

Ipak, nakon pola sata igre, semafor je pokazivao 10-10 jer je i dalje ostala jedna mana Zagreba - obrana. Radivoje Ristanović se raširio po svim točkama svoga gola, skidao šuteve sa šest metara, u prvih 18 minuta skupio čak šest obrana, ali nije bio svemoguć. Trebala mu je pomoć i obrane ispred njega.

Nakon odmora Zagreb je odlično otvorio nastavak s 13-11, ali je Flensburg serijom 3-0 došao do prvog vodstva u susretu,a onda ga i povećao na 17-15. Čudno za ovu utakmicu, ali domaćini su preuzeli kontrolu. Zagreb se umorio. No, imao je Vujović još ideja. Nikada taj rukometni mozak nije odlučio predati borbu, ali Nijemci su jednostavno imali više snage u završnici.

Minutu i pol do kraja, domaćini su imali tri gola razlike, a posljednji time-out nije pomogao. Obje su strane zabile još po jedan gol i sa 19-16 došli do konačnih 20-17.

Među domaćima su najbolji bili Johanes Golla s pet i Goran Johannessen sa četiri gola, dok su kod Zagreba već uobičajeno odlični bili Zlatko Horvat s pet, Matej Hrstić s tri, te Ante Gadža i David Mandić s po dva pogotka.

U sljedećem kolu, 20. listopada Zagreb će ugostiti mađarski Pick Szeged.