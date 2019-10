Vujović: Denis je bio tek treći izbor, a Jotića sam htio u Nišu

Nakon teškog poraza u Zadru, zagrebaši PPD-a Zagreb u subotu od 19 sati igraju SEHA ligu igra protiv makedonskog Rabotnika, a Veselin Vujović traži prvu pozitivnu točku Zagreba u ovoj sezoni.

- Dobili su Veszprem i samim time na motivaciji. Nama je ta utakmica jako bitna. Moramo se fokusirati, pobijediti ih, a onda odigrati dobro u Njemačkoj protiv Flensburga pa s ambicijom dočekati Szeged - rekao je Vujo.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Eurofarm Rabotnik, upisao je pobjedu protiv mađarskog Veszprema u regionalnoj ligi u posljednjem kolu, istoga koji je pobijedio "plinare" na početku sezone. Uz to, Makedonci niti u Ligi prvaka ne izgledaju loše. Iako su tri utakmice tri puta poraženi, svaki je poraz bio s razlikom od tek jednog gola. Zagreb pak nema najbolju sezonu, osobito u Ligi prvaka u kojoj je "prodavanje ugleda" bio poraz u Aalborgu, a -17 u Zadru protiv Barcelone još jedna razina niže. U tih je 60 minuta na Višnjiku Zagreb izgledao potpuno bespomoćno, a novi problemi javljaju se i pred dolazak Rabotnika u SEHA ligi.

- Pojavili su se novi problemi, Špende je ozlijeđen, Jović ima problema sa zadnjom ložom, ali vratio se Mrakovčić, pitanje je koliko će nam moći odmah pomoći, ali i to je već neko ohrabrenje. Očekujemo da nam se idući tjedan priključiti i Ašanin i Bećiri - najavio je Vujo.

'Ministar obrane' pomoćni trener

Vujović je govorio i o izboru pomoćnog trenera. Odluka je pala na Denisa Špoljarića.

- Prvo sam htio Tončija Valčića, ali projekt s Kinezima kvario bi cijelu sliku kada bi mi kao klub povukli jednog trenera. Onda sam htio za prvu ruku da mi pomogne Josip Valčić, ali on je rekao nemojte šefe, imam milijun poslova, direktor sam, a jasno je da je lakše biti direktor nego trener - kaže Vujović pa nastavlja:

- Na kraju sam pitao ljude koga da odaberem, a prvi prijedlog mi je odmah "sjeo". Rekli su za Denisa, odmah sam rekao - može. Igrao je u ozbiljnim klubovima, reprezentaciji, čvrst je dečko koji nam može puno pomoći i odmah je to pokazao na prvim treninzima svojim sugestijama. On je ujedno trener koji će dok nisam tu odraditi ono što se dogovorimo, a ne ono što bi on htio. Sretan sam što je on tu, ja tako funkcioniram, da jednostavno svi izgledamo kao obitelj i samo tako možeš uspjeti - govori crnogorski stručnjak.

'Jotića sam htio u Nišu'

- Imam visoko mišljenje o Jotiću. Da sam ga ikako mogao dovesti u Niš prošle godine, to bih i napravio. Kada sam vodio Zagreb dao sam mu ozbiljnu minutažu. Izabrao je dobar klub, dobio je veliki kredit, eksplodirao je, igra dobro i to je velika stvar za njega. Trudit ćemo se zaustaviti ga iako će imati posebnu motivaciju. Odličan je momak, fizički besprijekoran i bit će komplicirano zaustaviti ga - nahvalio je hrvatskog reprezentativca Vujović.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

'Treba mi trojka, a ne jedinica'

Denis Špoljarić poznat je po tome što je bio odličan vrhunski obrambeni igra, a Zagreb je ove sezone poznat po lošoj obrani. U tom bi se segmentu Dembina pomoć mogla itekako osjetiti.

- Kada uzmete roster koji imam, vidjet ćete da njih 70 posto ne igra obranu. I kada ih pitam koju bi poziciju igrali, 90 posto njih bi igralo krajnjeg, jedinicu. Pa to svi možemo igrati! - u nevjerici će Vujo.

- Meni treba netko tko će igrati sredinu s puno kontakata, u sredini nemamo dobru rotaciju. Imamo Šipića koji je idealno građen za obrambenog igrača tipa Sulić, a on nikada nije igrao obranu. A u današnjem rukometu mijenjati dva igrača obrana/napad je samoubojstvo. Najgore je i ako ta dvojica ostanu, protivnik ih direktno napadne i opet si u kanalu. Jako je zahtjevno sve to složiti. Moraš postići puno lakih golova jer mi s bekovskom postavom koju imamo i bez velikog šuta izvana moramo zabiti 27-28 golova sa šest metara, a to je nemoguća misija - pojašnjava Vujo probleme.

'Znam da možemo'

- Nekako su izgubili sigurnost, Aleksa sam trenirao u Kopru i reprezentaciji te je bio pravi golgeter, on ovdje niti ne ide na gol, ne šutira, ne znam što mu se događa. Špende isto tako, nema ga. Desnog vanjskog nam igra Zlaja Horvat, a to je mučenje i za njega i za nas i za gledatelje iako je on veliki borac. U takvom sastavu možemo igrati s Metaloplastikom, ali protiv ozbiljnih nema šanse. Puno je posla, samo treba vjerovati i imati strpljenja. Za tri mjeseca možemo usporediti što sam napravio - govori.

- Igrač ide u teretanu, trči, trenira i izgubi 17 razlike. U atletici kada netko napravi pomak za jedan centimetar to su mjeseci i godine rada. Tako mi sada trebamo stići tih 17 centimetara ili golova. Ogroman posao nas čeka - svjestan je trener Zagreba.

- Ja sam kao strog otac. Kada treba pohvaliti, to i napravim, kada ih treba ošamariti, ja ih ošamarim. Ako me shvate kao roditelja, sve će im lakše biti. Tako se ponašam i prema svojoj djeci. Uvijek kažem da onaj koji me preživi kao trenera, bit će vrhunski - govori trener koji je 'izbacio' Kontreca, Pavlovića, Ivića...

'Vekić će eksplodirati i otići'

- Josip Vekić je tri godine tu i minimalno je napredovao u napadu. Probat ću od njega dobiti što bolje. On će onda eksplodirati (ljevak od dva metra) i odmah će ga netko uzeti. Kada bude trebao pružiti najbolje od sebe u Zagrebu, otići će. Nadam se da će se klupska politika promijeniti, nadam se da ćemo u tri-četiri godine napasti neki ozbiljan europski trofej - govori novo-stari strateg "plinara".

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Problem desnog vanjskog

"Da sada ima deset slobodnih desnih vanjskih, svi bi odmah našli klubove kolika je potražnja. Ako hoćeš dovesti igrača, moraš mu dati duplo veću cijenu nego netko izvana i trebaš sada naći nešto jeftino, a dobro. Pratimo neke igrače, dvojica su Skandinavci, jedan je Argentinac i treba razmišljati kako će se uklopiti. Sigurno gledamo kako dovesti jedno ili dva pojačanja da u Ligi prvaka ostvarimo cilj i u prvenstvu uzmemo titulu - kaže Vujović i dodaje:

- Iz kluba mi nisu postavili nikakve konkretne ciljeve. Svjesni su da se neće ništa napraviti promjenom trenera nakon dva poraza, nego moraš nekom vjerovati, a ja se nadam da će vjerovati meni."