Prva pobjeda Vujovića na klupi Zagreba: Pao Jotićev Rabotnik

Rukometaši Zagreba su napokon došli do pobjede. U utakmici 5. kola SEHA lige svladali su makedonske goste Eurofarm Rabotnik. U popularnoj 'dvojci' Doma sportova Zagrebaši su slavili s 24-23 i tako došli do prvog slavlja nakon pobjede nad Metaloplastikom u prvome kolu.

Subotnji susret bolje su otvorili Zagrebaši, no gosti su u 7. minuti došli do vodstva 3-4 i vodstvo su čuvali do 15. minute kada kreće 'gol za gol'. Izjednačeno, kakva je bila i igra, otišlo se i na pauzu s rezultatom 11-11. Ujednačeno je izgledalo i drugo poluvrijeme. Tek je posljednji zvižduk označio olakšanje za domaću momčad koja je Rabotnik pobijedila s jednim golom prednosti 24-23.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Velika trojka

U redovima Zagreba najviše su se istaknuli kapetan Zlatko Horvat, Marin Šipić i Luka Mrakovčić svaki s po četiri golova, dok su protivničke redove predvodili prošlogodišnji član PPD Zagreba Lovro Jotić i Vladimir Ostrouško, obojica s po pet golova.

- Žao mi je što se nastavila tradicija u kojoj Rabotnik gubi s jednim golom razlike - započeo je Vujović pa pohvalio hrvatskog igrača makedonskog kluba:

- Bila je ovo jedna prava natjecateljska utakmica, a Lovro Jotić izrastao je u vrhunskog igrača. Zadao nam je puno problema u kombinaciji s pivotom. Imam osjećaj da s ovom pobjedom kreće jedno bolje razdoblje Zagreba. Zaista su obje strane odigrale jednu jako dobru utakmicu, dali smo sve od sebe - naglasio je novo-stari trener Zagreba.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Slijedi njemački prvak Flensburg

Luka Mrakovčić bio je jedan od najboljih igrača Zagreba i čini se da mu je ozljeda potpuno zacijelila.

- Jedva sam čekao vratiti se na teren nakon ozljede. Za nas je ovo bila jako bitna utakmica i pobjedu smo morali izvući pod svaku cijenu, što nakon niza od triju poraza nije bio nimalo lak zadatak - rekao je strijelac četiri gola iz redova "plinara".

Lovro Jotić, mladi hrvatski igrač, odigrao je prvu utakmicu protiv donedavnih suigrača.

- Lijepo je vratiti se u Zagreb, ali bilo je čudno igrati protiv bivših suigrača. Utakmica je zaista bila teška, Zagreb se borio uz odličnu 5-1 obranu, uspjeli su se probijati i vodili su većinu drugog poluvremena, ali mi smo se uspjeli držati do samoga kraja. Nakon pete izgubljene utakmice s jednim golom razlike ostaje žal što nismo na kraju mogli izvući neriješen rezultat ili čak pobjedu, ali okrećemo se Brestu gdje putujemo već sutra - zaključio je hrvatski talent.

Stevče Alušovski, trener Rabotnika, prokomentirao je niz poraza s jednim golom razlike.

- Izgleda da je nama ove sezone suđeno da utakmice gubimo s golom razlike jer ovo je peta takva u nizu. Ostaje nam raditi kako bismo napravili bolje rezultate u narednim utakmicama - kratko je rekao.

Dodajmo, "lavovi" putuju u Flensburg sljedeće kolo Lige prvaka. Susret protiv aktualnog njemačkog prvaka na rasporedu je u utorak, 9. listopada s početkom u 19 sati kada počinje i izravan prijenos na Drugom programu Hrvatske radiotelevizije.