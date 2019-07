Za Felixa su mogli uzeti Luku Modrića, Rebića i Perišića...

Antoine Griezman otići će u Barcelonu za 107 milijuna eura i logično je da Diego Simeone treba zamjenu. Sa 107 milijuna eura može se svašta kupiti, primjerice, Juventus je za 100 milijuna eura doveo Cristiana Ronalda. Mogu se za te novce, primjerice, dovesti Luka Modrić, Ivan Perišić i Ante Rebić, koji bi sigurno pojačali Atletico. No, Atletico je za taj novac odlučio dovesti samo jednog igrača - Joaoa Felixa, kojeg su Benfici platili 126 milijuna eura.

E, sad, nesumnjivo je Joao Felix talentiran, kreativac koji suigračima namješta jako puno prilika, puno i zabija, a strahovito je opasan u šesnaestercu. Točnije, prošle je sezone sudjelovao u 29 golova u 43 utakmice u kojima je igrao. U Europskoj ligi postao je prvi igrač koji je zabio hattrick, bilo je to u 4-2 pobjedi protiv Eintrachta.

Sa svojim stilom igre Felix podsjeća na Kaku, hitar, brz, odličnog driblinga. Neki će reći da podsjeća na Ruija Costu, još jednu Benficinu legendu. I tu su također u pravu. Felix je veliki talent, tu nema dvojbe, no je li Simeone dobro odlučio kad je taj novac uložio u igrača koji u nogama nema niti jednu punu profesionalnu sezonu? Jer, ruku na srce, nije isto igrati portugalsku i španjolsku ligu. U Portugalu je Benfica dominantna u 95 posto utakmica, pogotovo na svom terenu i u, primjerice, 10- 0 pobjedi protiv Nacionala, nije teško ispasti heroj.

No, u španjolskoj ligi igra se čvršće, ozbiljnije, teži su protivnici i pitanje je kako će se uklopiti u takav sustav. No, to se Benficu baš i ne tiče, oni su napravili sjajan posao. Prvo, kad su Felixa kao 16-godišnjeg klinca uzeli Portu, koji nije prepoznao talent, a onda i kad su ga prodali za 126 milijuna eura. Klinca od 19 godina. Na pitanje vrijedi li Felix doista tih novaca, velika većina stručnjaka smatra da je precijenjen.

Foto: atleticomadrid.com

Benfica zaista zna prepoznati, kupiti pa potom prodati igrača. Osim Felixa, za velike novce prodali su Edersona, Davida Luiza, Nemanju Matića, Victora Lindelofa, Angela Di Mariju. Bernarda Silvu, Renata Sanchesa i Joaoa Cancela...

- Felix ima 19 godina no već je jako zreo. Iako je zvijezda ponaša se normalno, nije umišljen. Na treninge dolazi prvu, ima strahovitu volju za radom i obožava slušati i učiti - opisao je Felixa njegov prvi trener.

Foto: atleticomadrid.com

Dati 126 milijuna eura za jednog igrača, ogroman je novac. Prema tržišnoj vrijednosti, za taj novac mogli su se, kao što smo rekli, dovesti Modrić, Rebić i Perišić. Ako ništa drugo, veća je vjerojatnost da će se ozljediti jedan igrač nego trojica. Ako ništa drugo, s njima trojicom pokrili bi tri ključna mjesta u momčadi, vezu i krilne napadače. O iskustvu da ne govorimo, Modrić, Perišić i Rebić su igrači koji iza sebe imaju stotine utakmica, viceprvaci su svijeta i sigurno bi na putu prema Simeonovom cilju, postati prvaci Europe, bili korisniji od Felixa. Ali, to je sve samo hipotetski...