Beckett’s Irish Pub bit će mjesto okupljanja naših navijača uoči utakmice s Češkom. Pivo je dva i pol eura, a bit će i pjesme uz gitare, harmonike..., otkriva nam organizator okupljanja
'Za Hrvate u Pragu uoči tekme pripremamo 300 porcija gulaša'
HNS je imao oko 900 ulaznica za sektor koji pripada navijačima "vatrenih" na stadionu praške Slavije, gdje Hrvatska sutra od 20.45 sati igra protiv Češke u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Pobjedom bi Hrvatska trasirala put prema prvome mjestu u skupini i tako praktički osigurala svjetsku smotru u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Feštat će se u Pragu i prije utakmice.
