Obavijesti

Sport

Komentari 0
VODIČ ZA NAVIJAČE PLUS+

'Za Hrvate u Pragu uoči tekme pripremamo 300 porcija gulaša'

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 2 min
'Za Hrvate u Pragu uoči tekme pripremamo 300 porcija gulaša'
Foto: privatna arhiva

Beckett’s Irish Pub bit će mjesto okupljanja naših navijača uoči utakmice s Češkom. Pivo je dva i pol eura, a bit će i pjesme uz gitare, harmonike..., otkriva nam organizator okupljanja

HNS je imao oko 900 ulaznica za sektor koji pripada navijačima "vatrenih" na stadionu praške Slavije, gdje Hrvatska sutra od 20.45 sati igra protiv Češke u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Pobjedom bi Hrvatska trasirala put prema prvome mjestu u skupini i tako praktički osigurala svjetsku smotru u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Feštat će se u Pragu i prije utakmice.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Hrvatska će zbog Uefina pravila teško osigurati SP u listopadu
KAKO DO AMERIKE?

Hrvatska će zbog Uefina pravila teško osigurati SP u listopadu

Hrvatska pred ključnim kvalifikacijama za SP! Iako pobjede nad Češkom i Gibraltarom vode do 18 bodova, prvo mjesto još uvijek nije osigurano zbog kompliciranog sustava bodovanja Uefe
FOTO Preobrazba Marka Livaje: Hajduk je sad uspješniji kad on ne igra! Evo u čemu je problem
KAPETANOVO NOVO RUHO

FOTO Preobrazba Marka Livaje: Hajduk je sad uspješniji kad on ne igra! Evo u čemu je problem

Marko Livaja više nije nositelj igre Hajduka, sad se bori s formom. Je li smršavio previše ili mu sustav ne odgovara? Navijači se pitaju gdje je nestala njegova magija
FOTO Bobanov oproštaj na Maksimiru: Zbog njega su u Zagreb došle najveće zvijezde
NEZABORAVNA VEČER

FOTO Bobanov oproštaj na Maksimiru: Zbog njega su u Zagreb došle najveće zvijezde

Na današnji dan prije 23 godine, legendarni Zvonimir Boban odigrao je na Maksimiru posljednju utakmicu u bogatoj karijeri. Najveće nogometne zvijezde došle su mu odati počast

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025