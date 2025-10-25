Za hrvatsku pikado repku nema odmora! Nakon klasičnog, otišli su na SP u elektronskom pikadu

Nedugo nakon Svjetskog prvenstva u klasičnom pikadu te povijesnog uspjeha za Hrvatsku s trećim mjestom, nema vremena za odmor jer izabranici Ivana Močića i izabranice Tomislava Vidovića idu na Svjetsko prvenstvo u elektronskom pikadu u slovačkom Šamorinu.

Nakon dugo godina ponovno će nastupiti na IDF-ovom SP-u, a reprezentativci i reprezentativke nastupat će u svim službenim disciplinama na običnoj elektronskoj i Bullshooter meti.

Muška reprezentacija natjecat će se u sastavu Boris Krčmar, Ivica Cavrić, Vladimir Lešić, Dean Biškupić, Neven Rešetar, Mario Čegir i Romeo Grbavac uz izborničku palicu čelnog čovjeka Hrvatskog pikado saveza Ivana Močića Mose. Ženska reprezentacija nastupit će u sastavu Marina Letica, Gabriela Bagat, Sandra Ivić, Josipa Brzić, Marijana Puček i Nina Vrljić, a izbornik im je tajnik HPS-a Tomislav Vidović.

Foto: Hrvatski pikado savez

Ovaj će se put natjecati i juniori, a oni idu u sastavu Domagoj Martić, Matej Đirlić, Leo Maroević, Ante Ponoš, Karlo Barunčić i Zvonimir Barišić uz izbornika Senada Omerčića koji je član Izvršnog odbora HPS-a. Natjecanje traje od 25. do 31. listopada.