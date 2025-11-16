Za manje od minute slavio na FNC-u pa oduševio: 'Novac dajte djeci kojoj treba, ima ih mnogo'

U slovenskom Celju najbolja MMA promocija jugoistočne Europe, Fight Nation Championship, organizirala je prvo izdanje amaterskog turnira na kojem se mladi borci pokušavaju dokazati i izboriti mjesto na velikoj sceni, FNC Vikingsa. Dok su se mladići dokazivali u amaterskom svijetu, na kraju večeri gledali smo profesionalni okršaj između donedavnih članova istog tima, hrvatskog borca Gabriela Pavlovića (24, 3-3) i srpskog borca Ognjena Kovačevića (22, 0-1).

Podsjetimo, zajedno su bili u reality showu "Fight of Nations", gdje su bili članovi tima Slo Rocky, pod vodstvom slovenskog borca Mirana Fabjana, a upravo je Kovačević prvi napustio kuću u kojoj su boravili. I to ne zato što je ispao nego jer nije prijavio probleme sa srcem na vrijeme, već prije meča, pa je organizator odlučio da se on neće boriti. Od tada je prošlo nekoliko mjeseci, Kovačević je riješio svoje probleme, ali zamjerio se nekim članovima svojeg tima, među kojima je bio i Pavlović. Tako su odlučili pristati na meč u kavezu FNC Vikingsa, ali to nije bio kompetitivan meč nego jednosmjerna ulica.

Centar kaveza od prve je sekunde zauzeo Pavlović, pritisnuo protivnika uz žicu, i nakon što ga je krošeom pogodio u tijelo, na to je nadovezao leteće koljeno, srušio Ognjena i u neobičnoj poziciji "ugušio" ga za manje od minutu.

Foto: FNC

- Poručujem Draženu Forgaču i organizatorima da novac koji sam trebao dobiti za meč doniraju djeci, onima koji su u potrebi. Ima ih puno, njima će značiti više neo meni - rekao je Gabriel, koji se za meč pripremao u zagrebačkom Grindhouse klubu.

Što se tiče amaterskog dijela, u pet finala gledali smo pet sudačkih odluka. Redom su to bili Miloš Marković, koji je oduševio u perolakoj kategoriji protiv Alisawija. Zatim Islam Masaev, koji je bio bolji od Žaka Zlatečana u lakoj, a u velteru je najbolji bio Franco Jerković, koji je pobijedio Poljaka Romanczyka. Srednjom kategorijom dominirao je Jan Gojsalić, koji je u finalu pobijedio Luku Vrtačića, a u poluteškoj je Anže Šircelj bio bolji od Aleksandra Ribiča.