Za najboljeg igrača Vukovara ima ponuda, on želi u Osijek?

Vukovar 1991 skinuo je nekoliko velikih skalpova ove sezone. Ima tri pobjede u sezoni, a pobijedio je Rijeku (3-2), Dinamo (1-0) i Varaždin (2-0) te je bod ispred Osijeka koji je na dnu tablice. Glavni igrač Vukovaraca je Kolumbijac Robin Gonzalez koji je u dosadašnjem dijelu prvenstva zabio šest golova i tome dodao dvije asistencije. Mnogi klubovi su zainteresirani za njega te je pitanje hoće li sezonu nastaviti u Vukovaru.

Kako javlja Glas Slavonije, za vukovarsku "desetku" zainteresiran je Hajduk te još neki klubovi iz HNL-a, ali pišu kako su iz izvora bliskom igraču saznali da je njegova želja ići u Osijek. Nije poznato želi li Osijek kupiti Gonzaleza, ali bi im svakako dobro došao. Problem je, navodno, cijena. Gonzalez prema Transfermarktu vrijedi 850.000 eura te bi Vukovar tražio okruglih milijun. Glas Slavonije prenio je da s Opus Arene ništa ne žele komentirati dok ne bude službeno.

Osijek je na dnu tablice i proživljava jednu od najgorih sezona ikada. Željko Sopić još ne zna za pobjedu na klupi Osijeka, ali je siguran kako će se stvari promijeniti. Rekao je kako mu trebaju ratnici u borbi za opstanak i u tom smjeru je krenuo. Vratio se kući Borna Barišić, a na meti je i Tonio Teklić. Gonzalez bi mogao biti jako dobra investicija, i to ne samo za Osijek, ali još se ništa nije "zakoturalo" na tu temu.

Vukovaru će teško pasti odlazak najboljeg igrača te bi to dosta destabiliziralo momčad, ali klub živi od prodaje. Ako ode, klub će morati naći adekvatnu zamjenu kako bi ostao u HNL-u i iduće sezone. Siječanjski rok je pred vratima i uskoro će se klubovi otvoreno krenuti po nova pojačanja.