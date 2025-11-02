Kotrlja se sjajna priča iako ime Dinamo nosi veliki teret. Čak i nismo trebali posebno dopuštenje za korištenje imena, kaže Tomislav Ćošković, trener Dinama, odnosno donedavnog OK Medicinar Trnje
Za OK Dinamo s ponosom igraju i hajdukovci: 'Puštamo i himnu Boysa, dobrodošli su na tribine'
Dinamo je prvi na ljestvici. U redu, možda ne ovih dana, ali na ovu rečenicu u hrvatskom nogometu nitko neće trepnuti. Pa čak je i u ženskoj odbojci ista je postala "novo normalno" jer dinamovke su aktualne prvakinje Hrvatske. No, u ovom se tekstu naša uvodna rečenica odnosi na odbojkaše Dinama.
