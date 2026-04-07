Obavijesti

Sport

Komentari 0
BIZARNI ŠPANJOLAC

Za osvajanje Premier lige vam trebaju znanje i... olovke? Evo što je izveo trener Arsenala

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Screenshot/X

Trener Arsenala Mikel Arteta iznenadio je javnost bizarnim metodama na treninzima 'topnika'. Igrači su držali olovke u krug i kontrolirali loptu u isto vrijeme. Na društvenim mrežama ga ismijavaju, a on je prvi u Premier ligi

Nogometaši Arsenala su na zadnja dva susreta ispali iz dva natjecanja. Prvo su 22. ožujka izgubili od Manchester Cityja (2-0) u Carabao kupu, a onda su u subotu ispali od Southamptona u FA Kupu (2-1). U Premier ligi su vodeća momčad i nakon 31 kola imaju devet bodova i utakmicu više od 'građana'.

U utorak u četvrtfinalu Lige prvaka 'topnici' igraju sa Sportingom u Lisabonu od 20.45 sati, a diljem društvenih mreža širi se viralna snimka s treninga londonske ekipe. Na njoj trener Mikel Arteta trenira svoje nogometaše u pripremi za jedan od najvažnijih dvoboja sezone.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dolazak Dinamovih igrača na Arsenalov stadion 01:07
Dolazak Dinamovih igrača na Arsenalov stadion | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Prema mišljenju Španjolca, za osvajanje Premier lige i potencijalno Lige prvaka potrebne su kemijske olovke. Prvotimci Arsenala ustroje se u krug i s prstima međusobno drže olovke; primarni cilj je održati ravnotežu zajedničkim snagama te u isto vrijeme kontrolirati loptu. Ovakav način, prema španjolskom stručnjaku, pomaže nogometašima da u isto vrijeme obavljaju više zadataka.

- Smatram da trening mora imati dinamiku i različite metode treniranja. Cilj je ostvariti zajedništvo i kompromise između igrača. Trening s drugačijim metodama odličan je način za razvoj ekipe i igrača. Metoda s kemijskim olovkama ostat će između nas (smijeh), izjavio je trener Arsenala uoči Sportinga.

Arteta je poznat po implementaciji bizarnih metoda na treninzima. Jednom prilikom je pustio neslužbenu himnu Liverpoola "You'll never walk alone" kako bi svoje igrače pripremio na gostovanje na Anfieldu. Htio je igrače naviknuti na atmosferu koja će ih dočekati u gostima.

Jednom prilikom je unajmio profesionalne kradljivce da kradu od igrača na timskoj večeri. Cilj tog pothvata je bio podsjetiti igrače da uvijek moraju biti na oprezu i svjesni svog okruženja. 

UEFA Champions League - Arsenal Training
Foto: Matthew Childs

U jednom od razgovora u timskoj svlačionici uzeo je žarulju u ruku i počeo njome mahati. Htio je igračima time pokazati da od njih očekuje energiju i električnost, dva glavna obilježja žarulje. 

U rujnu 2025. godine izjavio je kako komunicira s britanskim vojnim pilotima. Njihove odluke i komunikacija ovise o životu i smrti, a upravo takav efikasni međuodnos želi između svojih igrača. 

FA Cup - Quarter Final - Southampton v Arsenal
Foto: TONY O BRIEN

Bile metode uobičajene ili ne, Arsenal je nadomak osvajanja Premier lige nakon 22 godine suše. Do kraja prvenstva igraju s Bournemouthom, Fulhamom, Newcastleom i Burnleyjem doma te sa Cityjem, West Hamom i Crystal Palaceom u gostima.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026