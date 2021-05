Za reprezentaciju je igrao od 2006. do 2018., osvojio je s 'vatrenima' ono neponovljivo srebro, igrao za Dinamo, Manchester City. Tottenham, Bayer Leverkusen, ali uvijek će biti poznat po krvavoj glavi i vaterpolskoj kapici.

Naravno, riječ je o Vedranu Ćorluki (35), jednom od najboljih stopera i jedan od najpožrtvovnijih igrača koje je Hrvatska ikada imala. Gospodin u kopačkama, lagan kao oblatna, čovjek koji sve može, vječni zavodnik, ali čije je srce danas zauzeto, neki su od nadimaka koji su pratili Vedrana kroz cijelu karijeru.

Od HNL-a do Premiershipa

'Rodio' se na desnom beku, ali je ubrzo u Engleskoj prebačen na stopera. Bio je član Interove momčadi koja je 2005. godine osvojila drugo mjestu u Prvoj HNL, s Dinamom osvojio dva prvenstva i Kup, a onda otišao u Manchester City 2007. godine za 13 milijuna eura. Bio je to onaj stari, romantični City koji još nije poznavao arapske milijune, ali sve se promijenilo godinu dana kasnije kada je u klub došao šeik Al Nahyan, a iz njega iz njega izašao Čarli koji je otišao u Tottenham.

U Spursima se zadržao sve do 2012. godine, godinu dana proveo u Bayer Leverkusenu, a onda 2013. preselio u svoju vječnu ljubav u kojoj se i dan danas nalazi, Lokomotiv Moskvu kojoj je s kapetanskom vrpcom donio dva Kupa i prvenstvo. Na prvu je izgledao sporo, a kada bi krupnim koracima krenuo grabiti prema naprijed, protivnici bi gutali prašinu.

Igrao je u karijeri što god bi treneri i izbornici tražili od njega, a Turci ga se posebno sjećaju. Bilo je to 2011. godine, kvalifikacije za Euro, a Slaven Bilić nije znao koga staviti na lijevi bok. A onda mu je sinula ideja. Pa Vedran sve može, zašto ne bi mogao i na lijevog beka. I pogodio je kao na Bingu. Čarli je odigrao utakmicu života, lomio je Turke na lijevoj strani kao da mu je to primarna pozicija već deset godina, a kao šlag na kraju svega zakucao je i glavom za 3-0 i odveo nas na Euro.

Obilježila ga vaterpolska kapica

Njegov život očito ne može bez Turaka. Prošao je onu silnu bol i jedanaesterce 2008. godine na Euru, a s njima se susreo i na Euru 2016. godine kada je pokazao kako se bori za 'vatreni' dres, odnosno kapicu. U jednom skoku dobio je nezgodan udarac u glavu od Tosuna, a krv je u istom trenu krenula šikljati. Gomile gaza i zavoja zaustavile su krv, ali smetale su Vedranu. U tome trenutku liječnik reprezentacije Boris Nemec se sjetio kako u torbi ima jedan poklon koji je dobio od vaterpolista Paula Obradovića.

Otrčao je do svlačionice, uzeo vaterpolsku kapicu, zavezao ju Čarliju oko glave i ušao u legendu! Kapica je preživjela i utakmicu protiv Češke, a onda se zasluženo umirovila u Uefinom muzeju.

- Zašili smo ga na poluvremenu, ali jedan udarac glavom je bio dovoljan da krene krvarenje. Trebao je mirovati, ali je bio stožerni igrač i to nije bilo moguće. Razmišljali smo kako mu treba nekakva kapa, a onda se Nderim Redžaj dosjetio da mu nabavimo vaterpolsku kapicu. Odmah sam zvao Matešu da ga pitam može li poslati nešto, stigla je za nekoliko dana - rekao je dr. Nemec svojevremeno za Radio Rijeku - pa nastavio:

- Kad smo Ćorluki dali kapicu, on nas je istjerao: "Pa svi će mi se smijati!". Onda je kolega Bahtijarević rekao: "Ma bit ćeš glavni, Čarli, bit će štos".

Bio na klupi kao i Kalinić, ali nije se bunio

Ratnik, gospodin u kopačkama, čovjek velikog srca. Nema na svijetu dovoljno epiteta kojima bi opisali ovu ljudinu i facu, a faca znači biti primjer drugima.

Na SP u Rusiju stigao je nakon oporavka od ozljede, a većinu utakmica presjedio je na klupi. Senator, čovjek koji je skupio 103 nastupa za reprezentaciju i on sjedi na klupi? No njemu to nije smetalo.

Bio je svjestan da se njegova reprezentativna karijera bliži kraju, da su tu mlađi i brži, ali on je i na klupi dao svoj obol. Motivirao je suigrače, bio produžena ruka izborniku Daliću i pokazao što znači biti faca u istinskom smislu.

- Klupa? Za Hrvatsku sam spreman biti i na tribini. I to, ako treba, na trećoj kategoriji tribine. Sve za Hrvatsku. Dečki igraju odlično i nema nikakvog razloga nešto mijenjati u momčadi - rekao je Čarli nakon stotog nastupa za reprezentaciju.

Ali jedan suigrač iz 'vatrenih' nije mogao podnijeti boravak na klupi. Bilo je to na SP-u u Rusiji kad je izbornik Dalić zbog nedoličnog ponašanja kući poslao Nikolu Kalinića.

– Kalinića mogu razumjeti, ali eskaliralo je u najgorem trenutku i za njega i za nas. On je fenomenalan momak i bit će uvijek naš prijatelj. Nakupilo mu se kroz sve ove godine puno toga, deset godina ulazio je po deset minuta. Kale zna da je pogriješio i mi smo toga bili svjesni i jako mi je žao da nismo uspjeli ugasiti taj problem, a bilo je prilike. Zaslužio je biti dio ove priče zbog svog doprinosa reprezentaciji i zbog golova Grčkoj koji su nam omogućili da dođemo do Rusije - rekao je tad Ćorluka.

Sad slijedi nova epizoda

U mirovinu je otišao onako kako to gospodin zaslužuje, sa srebrom oko vrata i uspješno zatvorenim jednim poglavljem. Umirovio se i posvetio Lokomotiv Moskvi gdje je, barem prema Transfermarktu, završio igraču karijeru nakon devet godina provedenih u Rusiji. Ne može od bez svoje Hrvatske...

On je postao sinonim borbenosti i srčanosti, gospodin na terenu i izvan njega, čovjek koji je pokazao kako se face ponašaju. A sad će opet biti uz 'vatrene' na velikom natjecanju. Sjedit će uz izbornika Dalića na nadolazećem Europskom prvenstvu.