Za Rijeku ja dao bih sve! Navijač je zbog dvostruke krune hodočastio od Pule do Trsata

Prošlo je skoro mjesec dana od kako je Rijeka proslavila duplu krunu. Gomila ljudi na ulicama grada, igrači u deliriju i neprekidna pjesma koja je trajala duboko u noć. Navijači Rijeke pokazali su kako znaju "feštati", ali jedan navijač iz Pule posebno je oduševio klub s Rujevice. Dao je posebno obećanje, a sada ga je i ispunio.

Foto: Facebook/NK Rijeka

Roland Mikelić, navijač Rijeke iz Pule, zavjetovao se Majci Božjoj Trsatskoj da će krenuti na hodočašće od Pule do Trsata, ako Rijeka osvoji duplu krunu. Radomir Đalović i njegovi dečki ispunili su svoj dio zadatka, a sada je i Roland održao svoj zavjet i propješačio navedenu rutu.

- Zavjetovao sam se Majci Božjoj Trsatskoj da ću, ako naš voljeni klub osvoji duplu krunu, ne dakle jedan od tih trofeja, pješačiti od Pule do Trsata. Iz Pule sam krenuo u zoru u četvrtak, no relativno sam sporo napredovao jer ovih dana vladaju velike vrućine koje istinski iscrpljuju tijelo. Put sam podijelio u četiri etape, i evo me idem prema kraju - ispričao je Roland za Novi list.

Put ga je vodio kroz mjesto Šušnjevicu, zatim preko Učke, pa na lokalnom stanovništvu poznat "Put kontabanda" kojim se krijumčarila roba iz Italije do Rijeke. Dnevno je prelazio čak 30 kilometara, što je iznimno teško po ovakvim vrućinama. Doček riječkog hodočasnika bio je emotivan, a sve je zabilježio i klub koji je za Rolanda pripremio dres za sjećanje. Na društvenim mrežama objavili su kraj Rolandovog puta te slike s trofejima i Radomirom Đalovićem.