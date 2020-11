On je pak ju\u010dera\u0161nju pobjedu nad Clujom u Europskoj ligi odgledao s klupe i zasad jo\u0161 nije poznato je li jo\u0161 netko iz Rome zara\u017een.

<p><strong>Edin Džeko</strong> je u petak objavio kako je pozitivan na korona virus, a to je najteže palo njegovoj djeci. BiH nogometaš je nakon pozitivnog testa otišao u karantenu gdje će provesti sljedećih deset dana, no dječici je već zafalio. </p><p>Edin sa suprugom Amrom ima četvero djece, a Una i Dani su došli ispred prozora i jedva dočekali da vide tatu. Pričali su s njim preko stakla, a djeci i dalje nije jasno zašto je tata sam u drugoj prostoriji.</p><p>- Tata, zašto si tu? - nije bilo jasno njegovoj djevojčici.</p><p>On je pak jučerašnju pobjedu nad Clujom u Europskoj ligi odgledao s klupe i zasad još nije poznato je li još netko iz Rome zaražen.</p><p>- Nažalost, pozitivan sam na koronavirus i morat ću provesti period u karanteni. Nemam nikakvih simptoma, ali moram biti izoliran od suigrača. S njima sam u mislima i srcem - napisao je Džeko na Instagramu.</p><p>Tako će propustiti Ligu nacija s BiH, ali još više će faliti svojoj djeci.</p><p>Amra i Edin nedavno su dobili i četvrto dijete, kćer Daliju, a njegova supruga je otkrila kako bi htjela imati petero djece.</p><p>- Oduvijek sam željela imati petero djece, i kada razgovaram s prijateljicama uvijek kažu: pa i mi smo imale ambicije, ali smo stale nakon dvoje. Ja bih zaista voljela imati petero djece, ako Bog da. Imam super doktora koji podržava moje ambicije, a Bože zdravlja, vidjet ćemo. Fenomenalan je osjećaj biti majka. Kada vidim Sofiju, Unu, Danija i Daliju zajedno, emocije me preplave, svakog dana zahvaljujem Bogu na njima i njihovom zdravlju. Edin i ja to možemo i psihički i fizički, jer mi smo ti koji odgajamo svoju djecu i izvodimo na pravi put - rekla je ona.</p><p>Iako Edin ima jako puno obaveza u Romi gdje je već godinama jedan od najboljih igrača, uvijek je uz suprugu kada joj najviše treba. Čuva stariju djecu dok njegova supruga brine o malenoj Daliji, a počeo je i nju presvlačiti.</p><p>- Svi mi puno pomažu, svi su mi na raspolaganju i jako sam im zahvalna na tome. Edin, kada je kući, pomaže mi najviše, na njega se uvijek mogu osloniti. Oko bebe mi, iskreno, i ne treba pomoć, tu sam se više ispraksirala, samo mi je bitno da je neko s Unom i Danijem, da se igra s njima, da im se posveti - kaže Amra.</p><p>Manekenka i nogometaš su u ožujku proslavili četiri godine braka. Iako sada uživa u utakmicama gledajući svog supruga, nogomet uopće nije niti voljela dok ga nije upoznala.</p><p>A tko je glavni kuhar u kući?</p><p>- Sve radimo zajedno. On je obično umoran i treba odmarati, tražim malo stvari od njega, ali je veoma prisutan. Sve radimo spontano. Edin ne zna kuhati, ali je odličan asistent - rekla je jednom prilikom.</p><p>Edina sada neće biti desetak dana jer će morati boraviti u karanteni zbog korone, ali djeca su već našla način kako da se igraju s njim. </p>