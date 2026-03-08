Policija se oglasila uoči derbija: Evo gdje će dočekati Boyse, bit će i posebna regulacija prometa

Split se priprema za još jedan nogometni spektakl, ali i za jednu od najzahtjevnijih sigurnosnih operacija godine. U nedjelju, s početkom u 15 sati, na Poljudu će se odigrati 'vječni derbi', odnosno utakmica 25. kola HNL-a između Hajduka i Dinama. Kao i obično, dvoboj najvećih hrvatskih rivala proglašen je utakmicom visokog rizika, što podrazumijeva izvanredne mjere osiguranja i strogo definiran protokol za sve navijače koji planiraju doći na stadion.

POGLEDAJTE GALERIJU:

U fokusu policije bit će dolazak gostujućih navijača, za koje je organiziran poseban prihvat na autocesti A1. Stožer za osiguranje utakmica visokog rizika Ravnateljstva policije objavio je detaljne upute, a ključna točka za prihvat svih navijača Dinama, bez obzira dolaze li organizirano ili u vlastitom aranžmanu, bit će odmorište Kozjak jug na autocesti A1.

Policijski službenici će ondje obavljati detaljne preglede osoba i vozila kako bi spriječili unošenje pirotehnike, oružja i drugih zabranjenih predmeta. Nakon završetka provjere, navijači će pod policijskom pratnjom u konvoju biti sprovedeni izravno do stadiona Poljud.

Dugopolje: Policija dočekuje navijače Rijeke koji pristižu na susret s Hajdukom | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Iz policije su uputili apel svim gostujućim navijačima da na odmorište Kozjak stignu najkasnije do 12 sati. Naglašavaju kako je to posljednje vrijeme dolaska u kojem se može jamčiti pravovremeni ulazak na stadion, s obzirom na to da se vrata Poljuda otvaraju već u 12.30. Ovaj model prihvata i pratnje postao je standardna procedura s ciljem minimiziranja rizika od sukoba navijačkih skupina na putu do Splita i na samim prilazima stadionu.

Policija je također izdala upute za domaće navijače i građane Splita. Zbog očekivanih gužvi, preporučuje se izbjegavanje dionice autoceste od Kozjaka do Dugopolja, naplatne postaje Dugopolje te brze ceste Klis-Solin, gdje će biti na snazi posebna regulacija prometa. Onima koji dolaze iz drugih gradova savjetuje se korištenje izlaza Prgomet i Vučevica te stare ceste kroz Klis.

Dinamo je trenutačno prva momčad lige s 54 boda, a iza 'modrih' je Hajduk sa 47 bodova. Do kraja prvenstva obje ekipe moraju odigrati još 12 prvenstvenih utakmica.