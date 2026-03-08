Obavijesti

SLUŽBENA OBJAVA POLICIJE

Policija se oglasila uoči derbija: Evo gdje će dočekati Boyse, bit će i posebna regulacija prometa

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 4 min
Policija se oglasila uoči derbija: Evo gdje će dočekati Boyse, bit će i posebna regulacija prometa
Policijska vozila na naplatnim postajama pri ulasku u Split dočekuju navijače | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Kao i uvijek, vječni derbi nosi sa sobom visoki sigurnosni rizik i policija zbog toga mora poduzeti sve moguće sigurnosne mjere. Splitska policija izdala je posebne upute za obje skupine navijača, posebno fanove koji dolaze iz Zagreba

Split se priprema za još jedan nogometni spektakl, ali i za jednu od najzahtjevnijih sigurnosnih operacija godine. U nedjelju, s početkom u 15 sati, na Poljudu će se odigrati 'vječni derbi', odnosno utakmica 25. kola HNL-a između Hajduka i Dinama. Kao i obično, dvoboj najvećih hrvatskih rivala proglašen je utakmicom visokog rizika, što podrazumijeva izvanredne mjere osiguranja i strogo definiran protokol za sve navijače koji planiraju doći na stadion.

U fokusu policije bit će dolazak gostujućih navijača, za koje je organiziran poseban prihvat na autocesti A1. Stožer za osiguranje utakmica visokog rizika Ravnateljstva policije objavio je detaljne upute, a ključna točka za prihvat svih navijača Dinama, bez obzira dolaze li organizirano ili u vlastitom aranžmanu, bit će odmorište Kozjak jug na autocesti A1.

Policijski službenici će ondje obavljati detaljne preglede osoba i vozila kako bi spriječili unošenje pirotehnike, oružja i drugih zabranjenih predmeta. Nakon završetka provjere, navijači će pod policijskom pratnjom u konvoju biti sprovedeni izravno do stadiona Poljud.

Dugopolje: Policija dočekuje navijače Rijeke koji pristižu na susret s Hajdukom
Dugopolje: Policija dočekuje navijače Rijeke koji pristižu na susret s Hajdukom | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Iz policije su uputili apel svim gostujućim navijačima da na odmorište Kozjak stignu najkasnije do 12 sati. Naglašavaju kako je to posljednje vrijeme dolaska u kojem se može jamčiti pravovremeni ulazak na stadion, s obzirom na to da se vrata Poljuda otvaraju već u 12.30. Ovaj model prihvata i pratnje postao je standardna procedura s ciljem minimiziranja rizika od sukoba navijačkih skupina na putu do Splita i na samim prilazima stadionu.

Policija je također izdala upute za domaće navijače i građane Splita. Zbog očekivanih gužvi, preporučuje se izbjegavanje dionice autoceste od Kozjaka do Dugopolja, naplatne postaje Dugopolje te brze ceste Klis-Solin, gdje će biti na snazi posebna regulacija prometa. Onima koji dolaze iz drugih gradova savjetuje se korištenje izlaza Prgomet i Vučevica te stare ceste kroz Klis.

Dinamo je trenutačno prva momčad lige s 54 boda, a iza 'modrih' je Hajduk sa 47 bodova. Do kraja prvenstva obje ekipe moraju odigrati još 12 prvenstvenih utakmica. 

