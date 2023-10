Zabijao je za Hajduk u Europi, a nije prošao probu u Vijetnamu

Ganac Said Ahmed Said (30), nekadašnji član Hajduka, bez kluba je otkako je ljetos napustio grčki drugoligaš Panserraikos. Saida se nedavno povezivalo sa Slavenom, ali do transfera nije došlo.

POGLEDAJTE VIDEO: Poruka Perišiću

Pokretanje videa ... Video: Facebook

Otišao je na probu u vijetnamski Quy Nhon Binh Dinh FC, odradio je nekoliko prijateljskih, ali se nije uspio izboriti za ugovor.

Podsjetimo, Said je stigao u Hajduk kao slobodan igrač iz portugalskog Olhanensea 2016. godine i na Poljudu proveo dvije i pol sezone. Odigrao je 89 utakmica i postigao 29 golova, među kojima i četiri u Europi (Politehnica Iasi, Maccabi Tel Aviv, Slavia Sofija, FCSB). Nakon odlaska iz Splita, nastupao je za Rio Ave, Lokeren, Arges i spomenuti Panserraikos.

Hajdukovci su ga upamtili po jednom negativnom trenutku. Kad je na ljeto 2018. godine Hajduk u uzvratnom susretu playoffa Europa lige lovio zaostatak za Evertonom, Said je inzistirao da izvede jedanaesterac umjesto Nikole Vlašića. Jordan Pickford obranio mu je. Bilo je to u 65. minuti, pri rezultati 1-1. Everton je s ukupnih 3-1 prošao dalje.