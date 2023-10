Šahtar zove, Hajduk i Leko šute. Ponavljaju li se Hajduku opet slučajevi Balakov, Reja, Tudor...

Ostaje li Hajduk bez trenera, odlazi li Ivan Leko u Šahtar iz Donjecka kamo ga navodno zove bivši suigrač Darijo Srna? Vijest je to koja se zakotrljala nogometnim kuloarima u ponedjeljak ujutro, a svjetlo dana je ugledala predvečer, kada ju je objavio ukrajinski Sport. Nakon što je Patrick van Leeuwen dobio otkaz, na klupu prve momčadi Šahtara sjeo je Srna, no Ukrajinci su uvjereni da je to samo privremeno, dok Leko ne pronađe modalitet razlaza s Hajdukom...

Iako je vijest odmah prenesena i u hrvatskim medijima, s Poljuda se nitko nije oglasio s potvrdom ili demantijem, pa makar i neslužbenim kanalima. Ni klub, ni Leko, koji je odradio trening s momčadi i ničim nije dao do znanja da se nešto ozbiljno događa. Ali vijest koja nije demantirana ostaje visjeti u zraku...

Hoće li Leko doista prihvatiti poziv Šahtara pitanje je koje je za sada bez konkretnog odgovora, no ima dosta argumenata i za i protiv takvog poteza. Najjači argumenti protiv je što bi Leko, nakon što je slagao momčad i najavio pohod na naslov prvaka, ostavio Hajduk na cjedilu, dakle nedovršenog posla. To mu kao rođenom Splićaninu i djetetu kluba definitivno ne bi služilo na čast, bez obzira na okolnosti i veličinu kluba u koji bi otišao. Ne manje važno, Šahtar zbog ruske agresije živi u progonstvu i to i te kako opterećuje i klub i utječe na rezultate koje postižu.

Činjenica da bi Leko na klupi Šahtara sigurno imao znatno bolja primanja nego u Hajduku, kao i da bi igrao Ligu prvaka nije zanemariva. U tjednu u kojem ih čeka gostovanje kod Barcelone Hajduk će na Kup ogled u Ploče. No Leko je u karijeri u više navrata vodio momčadi u Europi, pa i u Ligi prvaka, a ni novac mu ne bi trebao predstavljati toliki izazov kad se zna da je preko 20 godina kao igrač i trener proveo u inozemstvu...

Ako se Leko doista odluči otići, to definitivno ne bi bio prvi put da Hajduk ostaje na suhom zbog toga što je trener želio novi izazov. Prvi takav slučaj bio je odlazak Edoarda Reje, koji je deset dana uoči početka proljetnog dijela sezone 2009/'10 prihvatio ponudu Lazija. Hajduku je pripala odšteta od 200.000 eura, a Reji ugovor od 1.5 milijun eura za sezonu i pol. Prijelazu su osim učestalih telefonskih poziva predsjednika Lazia Claudia Lotita navodno kumovali i pozivi dvojice velikih navijača Lazia, tadašnjeg predsjednika talijanskog parlamenta Gianfranca Finija i rimskog gradonačelnika Giannija Alemanna.

- Teško mi je ostaviti Hajduk, dugo sam se premišljao, ali presudilo je to što je Lazio velik klub i veliki izazov – kazao je Edoardo Reja tijekom zadnje press konferencije, na trajektu Brač – Split...

Jednako neobičan oproštaj imao je i Krasimir Balakov, koji je u ožujku 2012. odlučio preuzeti Kaiserslautern. Oproštajnu pressicu održao je u 2:10 u noći, nakon povratka iz Rijeke, gdje je Hajduk slavio 0-3.

- Bila mi je čast raditi u ovom klubu i ovom gradu, koji su pozitivno ludi na svoj način. Rastajemo se prijateljski, tko zna, možda nam se putevi opet sretnu – kazao je Balakov u gluho doba noći.

Balakov i Hajduk rastali su se sporazumno, međusobno su oprostili dugovanja, ali je zato Igor Tudor ostavio 440.000 eura odštete (22 plaće po 20.000 eura) kada je iznenada, u kolovozu 2020. prihvatio ponudu Juventusa, da se priključi stožeru Andree Pirla. Tudor se nije oglasio nakon odlaska, no sportski direktor Ivan Kepčija je kazao:

- Igor je jučer prihvatio novi izazov i ja mu se zahvaljujem na svemu što je u posljednjih nekoliko mjeseci dao klubu, želim mu puno sreće u daljnjim koracima u karijeri. Nama je zadovoljstvo što u njegovom stožeru postoje ljudi poput Harija Vukasa koji mogu nastaviti s kvalitetnim radom. Obavljena je tranzicija s najmanje turbulencija, i dalje čvrsto stojimo iza ljudi koji vode momčad - između ostalog je kazao sportski direktor Bijelih Ivan Kepčija o Tudorovom odlasku...

Hoće li Leko postati četvrti trener u novijoj povijesti Hajduka koji je napustio klupu zbog novog izazova, i tko bi ga u tom slučaju mogao naslijediti? Ni pitanje nasljednika nije zanemarivo, jer, kako god okrenuli bio bi to već osmi trener u mandatu Mindaugasa Nikoličiusa i Lukše Jakobušića, što definitivno nije podatak kojim bi se dvojac za kormilom Hajduka mogao pohvaliti.