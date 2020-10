Arsenal okrenuo Rapid uz veliku grešku Lena, Roma Young Boyse

Tin Jedvaj i dalje nije bio u konkurenciji za Bayer, Mateo Barać igrao je cijelu utakmicu protiv Arsenala, a Borna Barišić ozlijedio se u meču protiv Duje Čopa u prvom kolu Europske lige

<p>Nogometaši Arsenala, Rome i Rangersa otvorili su Europsku ligu gostujućim pobjedama protiv Rapida, Young Boysa i Standarda.</p><p>Roma je u susretu skupine A na gostovanju pobijedila Young Boyse sa 2-1 okrenuvši rezultat u posljednjih 20 minuta utakmice. Domaćin je poveo u 14. minuti golom Nsamea iz kaznenog udarca, izjednačio je Bruno Peres u 69. minuti, a pet minuta kasnije Kumbula je donio pobjedu rimskom sastavu.</p><p>Arsenal je identičnom rezultatom u Beču slavio protiv Rapida u dvoboju iz B skupine. I u ovom susretu domaćin je poveo, Fountas je u 51. minuti zabio za 1-0 nakon velike greške Bernda Lena. Izjednačio je David Luiz u 70. minuti, a četiri minute kasnije Aubameyang je doveo goste u prednost koju su obranili do kraja. Mateo Barać je odigrao cijeli susret za Rapid.</p><p>Bayer Leverkusen je u skupini C deklasirao Nicu sa 6-2. Golove za "apotekare" zabili su Amiri (11), Alario (16), Diaby (61), Bellarabi (79, 83) i Wirtz (87), dok su za francuski sastav strijelci bili Gouiri (31) i Claude-Maurice (90). Tin Jedvaj nije nastupio za Bayer.</p><p>U drugom susretu iz ove skupine Hapoel Be'er Sheva je porazio prašku Slaviju sa 3-1. Golove za izraelski sastav zabili su Agudelo (45) i Acolatse (86, 90), dok je za goste zabio Provod (75). Petar Musa je igrao cijeli susret za Čehe.</p><p>U skupina D Rangers je na gostovanju pobijedio Standard sa 2-0 golovima Taverniera (19-11m) i Roofea (90+3). Duje Čop je za Standard igrao od 72. minute, dok je Borna Barišić kod gostiju igrao do 43. minute kada je zamijenjen zbog ozljede. Nikola Katić je i dalje izvan stroja.</p><p>U drugom susretu iz ove skupine Benfica je na gostovanju pobijedila Lech sa 4-2. Benfica je vodila 1-0 i 2-1, no Lech se oba puta vratio. Međutim, kada su gosti poveli i treći put bio je to kraj priče. Junak utakmice bio je trostruki strijelac Nunez (42, 60, 90+3), a pogodak je postigao i Pizzi (9-11). Za domaćine je oba gola zabio Ishak (15. 49).</p><p>Karlo Muhar je igrao za Lech od 67. minute, dok Marko Malenica nije nastupio.</p><p>U skupini E PAOK i Omonia su odigrali 1-1, a Antonio Čolak je igrao do 61. minute za grčki sastav.</p>