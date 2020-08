Zabio je Diamantakos, ali zabio je i Krstanović, i to čak 14. put!?

Napokon je zaigrao Dimitrios Diamantakos, odmah zabio i pokazao zbog čega ga Vukas i suigrači toliko hvale, ali što im to vrijedi kad je na drugoj strani opet bio 'Hajdukov krvnik' Ivan Krstanović.

<p>Kolike silne milijune je u zadnjih desetak godina Hajduk potrošio na napadače, bilo im je bolje da su kupili Ivana Krstanovića. Ako ni zbog čega drugoga, ono zbog toga što im u tom slučaju ne bi zabio 14 golova, kao nikome drugome u HNL-u. A zabio je i večeras, i to vjerojatno najčudniji gol u svojoj dugoj i uspješnoj karijeri. Izborili su njegovi suigrači kazneni udarac, i čim je sudac Batinić pokazao na bijelu točku, trener Stipić odmah je potrčao prema četvrtom sucu i najavio zamjenu. Uveo je nezagrijanog Krstanovića, koji je toliko dobar izvođač udaraca s bijele točke da bi vjerojatno zabio i u papučama kad bi ga u zoru prenuli iz najdubljeg sna. Posavec nije imao šansi..., a Slaven je poveo sredinom prvog poluvremena.</p><p>No čak i s rezultatskim minusom na semaforu Hajduk je bio bolji i opasniji takmac, u nekoliko navrata opasno su prijetili preko Caktaša, no nije bilo sreće da lopta završi iza leđa Filipovića. Mučili su se Vukasovi igrači s pritiskom igrača Slaven Belupa, nikako nisu uspijevali zalaziti s loptom iz svoje polovine terena, i donijeti je napadačkom četverolistu Caktaš, Jairo, Gyurcso i Diamantakos. I u takvim situacijama, kad protivnik čvrsto stoji u bloku i ne dozvoljava ti da kombiniraš, ključ je iskoristiti svaku priliku. Ili polupriliku, kao što je to napravio novi napadač Dimitrios Diamantakos. Jednu ni po čemu opasnu loptu primio je Grk, okrenuo Parackog na malom prostoru, i s 20-ak metara poslao u suprotni kut Filipovićevog gola. To je ono što je Hajduku trebalo u prošloj sezoni, špica koja će zabijati i otvarati protivnika i nije ni čudo da ga Vukas toliko hvali i od njega puno očekuje.</p><p>Vrlo brzo pao je i drugi gol, pobjegao je obrani gostiju Gyurcso i činilo se da Hajduk ide prema trećoj pobjedi na otvaranju sezone, no kod Hajduka ništa ne ide jednostavno i lako. Tako je i večeras na jednom prekidu je večeras opet vrlo dobri Čolina zaboravio Bačelić – Grgića, a bivši igrač Hajduka iskoristio je to i zabio glavom za konačnih 2:2, s kojima su gosti, dakako, puno zadovoljniji.</p><p>Vukas je večeras izborom igrača i taktike podsjetio na svog prethodnika Tudora, opet je Jakoliš igrao na desnom beku, a Jradi u neprirodnoj poziciji, otraga u veznom redu, u paru s Jurićem. Opet je Nejašmić ostao na klupi, a koliko je on bolje rješenje od Jradija na toj poziciji najbolje se vidjelo u zadnjih dvadesetak minuta utakmice, kada ga je Vukas baš umjesto Jradija poslao na teren. Protok lopte bio je puno bolji, Hajduk je bio puno opasniji i ako Tudor već nije vidio ono što vidimo mi s tribina, Vukas bi morao....</p><p>Jak vjetar ometao je večeras igru jedne i druge momčadi, a dojam s tribina je da je najviše smetao sucu Batiniću, koji je svojim odlukama jako ljutio jednu i drugu momčad, posebno je ražalostio klupu Hajduka prestrogim isključenjem Jaira, koji će propustiti derbi protiv Dinama u idućem kolu...</p><p>Rečenicu – dvije svakako zaslužuje i situacija s COVID -19 virusom koji se eto, očekivano, probio i u Hajdukovu svlačionicu. Svi igrači koji su dobili reprezentativne pozive testirani su prije puta u svoje nacionalne vrste i jednom od njih je potvrđen pozitivan nalaz, dok je drugi, njegov cimer, iz preventivnih razloga poslan u samoizolaciju, tako da obojica nisu konkurirali za večerašnji ogled. Uobičajeno bi bilo da klub objavi ime igrača koji zbog bolesti ili ozljede ne može participirati na utakmici, no od prije nešto više od godinu dana i njima su ruke vezane, a od početka pandemije strogo paze na sve objave.</p><p>Naime, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, famoznom GDPR-u, klub ne smije objaviti podatke iz zdravstvenog kartona igrača, a slijedom toga ni novinari. Identitet igrača koji je pozitivan na testiranju tajan je sve dok se on sam ne odluči javno objaviti nalaz. I ima u tome i te kako logike, doista je potrebno štititi pravo svakog pojedinca na privatnost i ne objavljivati njegovo zdravstveno stanje. No, s druge strane, u slučaju sportaša, konkretno nogometaša, to ograničenje stvara nam svima dodatne probleme.</p><p>Primjerice, koja je razlika objaviti da igrač ne može nastupiti zbog istegnutog kvadricepsa, bolova u želudcu, loma metakarpalne koščice u ruci..., ili pozitivnog nalaza na testiranju na COVID – 19? U svim navedenim slučajevima u pitanju su podaci čije je objavljivanje kažnjivo po Zakonu o zaštiti osobnih podataka. No kako ocijeniti trenera kad ne znate, ili ne smijete objaviti, je li izostavio nekog igrača zbog ozljede, loše forme ili pozitivnog testa. Danas su, primjerice, od standardnih igrača izostali Darko Todorović i Nihad Mujakić, a na meni i na vama je da svaki za sebe zaključimo zbog čega. Jer, ako ih je izostavio Vukas, bilo bi to i te kako čudno, Todorović je tek stigao i nominalno je jedini desni bek u postavi, dok je Mujakić na posudbi s mogućnošću otkupa ugovora i do sada je bio standardan... Ako je u pitanju pak neki drugi problem, želimo im obojici da ha što prije riješe i vrate se u konkurenciju...</p>