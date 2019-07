'Začudio sam se koliko u klubu znaju o meni, a ovo je moj san'

Ivan Šunjić novi je igrač Birminghama. Hrvatski nogometaš preselio je na Otok, a Dinamo će za bivšeg igrača dobiti sedam milijuna eura, uz tri milijuna dodatnih bonusa, ali i 30% od sljedećeg transfera. Ivan Šunjić jučer je poletio iz Zagreba prema Engleskoj, ali njegov let iz Frankfurta za Birmingham bio je odgođen, pa je Šunjić prespavao u Njemačkoj i tek danas u jutarnjim satima stigao na Otok.

- Uh, kakav je dan iza mene, oduševljen sam svime. Praktički sam iz zračne luke išao ravno u bolnicu na jedan dio testiranja, a ti liječnički pregledi trajali su praktički cijeli dan. Evo, sada sam stigao u hotel i odmaram. Kažem, cijeli dan je bila prava ludnica, ali sam prošao sve preglede, potpisao za Birmingham i sada krećem u novu životnu avanturu - javio nam se Ivan Šunjić, pa nastavio:

- Strašno me privlači engleski nogomet, pa oko te ponude Birminghama nisam puno dvojio. Svi znamo što je engleski nogomet, bez obzira radilo li se o Premier ligi ili Championshipu. Tu su pune tribine na svakoj utakmici, ljudi žive za nogomet, taj njihov fanatizam me strašno privlači. Želim ovdje još napredovati, postati bolji igrač, a ispunio se moj san o igranju u Engleskoj.

Foto: Rajko Smiljanić

Imali ste ponude bundesligaša (Köln), u igri je bio i Milan, zašto ste se na kraju odlučili za odlazak u drugu ligu?

- Možda to i je druga liga, ali po jačini spada u sam vrh europskog nogometa. Tu se u svakoj utakmici ide 'na nož', tribine su krcate, navijači vam daju taj dodatni impuls da idete još jače. U Birminghamu su svi zaluđeni nogometom, to sam osjetio po dolasku u grad, a fasciniran sam klubom i klupskim prostorijama.

Što kaže trener, kakva ima očekivanja od vas?

- Ja sam intenzivno pričao s predsjednikom kluba oko dva tjedna, on mi je u tom periodu pobliže objasnio što svi očekuju od mene, ali i kakve su naše ambicije. Danas sam popričao s trenerom Pepom Clotetom, te njegovim stožerom, začudio sam se koliko toga znaju o meni. Svi žele da se što prije priključim momčadi, vidim koliko me cijene, a to je i jedan od razloga zašto sam izabrao Birmingham.

Ivan Šunjić i u Engleskoj nastavlja s brojem 34 na leđima.

- Nisam htio mijenjati broj, 34 sam nosio u Dinamu, a i ovdje je bio slobodan, pa mi je ta odluka bila jednostavna.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Kakav je sada plan? Kada se priključujete treninzima nove momčadi?

- Haha, tu svi žele da krenem odmah s treninzima, ali moram prvo u Zagreb, riješiti još neke stvari. Sve se nekako prebrzo odvilo, sada ću na par dana doći u Zagreb, a sezona kreće već sljedećeg tjedna. Po pričama sam dobio dojam kako me oni već tada žele u momčadi, ali vidjet ćemo kako će sve ispasti.

Novi veznjak Birminghama za kraj je rekao:

- Zahvaljujem se svima u Dinamu, bivšim suigračima koji su se već krenuli s čestitkama, a javio mi se i Lovre Kalinić, hvala mu na tome. Dogovorili smo se kako ćemo se brzo i vidjeti, čim nam to obveze dopuste - završio je Šunjić koji je s Birminghamom potpisao petogodišnji ugovor.