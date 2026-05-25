Zadar ide u finale doigravanja, Dubrovnik još jednom nemoćan

Košarkaši Zadra izborili su plasman u finale doigravanja košarkaškog prvenstva Hrvatske protiv Dubrovnika, dok će o drugom putniku odlučivati "majstorica" između Cibone i Splita.

Nakon što je u prvom susretu polufinala na Višnjiku slavio sa 83-57, Zadar je u drugom dvoboju u dvorani Gospino polje pobijedio sa 81-68 i "dvokorakom" izborio finale.

Dubrovnik: Druga utakmica polufinala doigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske: KK Dubrovnik - KK Zadar | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Gosti su nakon prve četvrtine vodili sa 10 razlike (25-15), u drugoj dionici i sa +13 (40-27), no Dubrovnik se koncem trećeg perioda približio na samo koš zaostatka (53-54). U posljednjoj četvrtini je presudila kvaliteta gostiju koji su poveli sa 76-62 i potom mirno priveli susret kraju.

Aktualne prvake je do pobjede vukao Marko Ramljak sa 23 koša i šest skokova, Karlo Žganec je dodao 12 koševa i osam skokova, a Vladimir Mihailović 11 koševa, sedam skokova i sedam asistencija. Kod domaćina najefikasniji su bili Petar Dubelj sa 18 i Marko Loncović sa 17 koševa. Zadar će u finalu igrati protiv pobjednika treće, odlučujuće utakmice između Cibone i Splita.

Osvrt na utakmicu dao je trener Zadrana Danijel Jusup.

- Znali smo da nijedan protivnik nije lagan, a oni su napravili veliki uspjeh ulaskom u polufinale doigravanja. Bili su rasterećeni na utakmici i mogli su bez pritiska igrati. Oni su se odlično držali, vidjeli ste to večeras. Mi smo uspjeli zadržati fokus do kraja i na kraju smo pobijedili. Bili su odličan protivnik i nije nam bilo nimalo lagano.

Zadar: Zadar i Dubrovnik odigrali prvu utakmicu polufinala doigravanja SuperSport Premijer lige | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Susret je prokomentirao i trener Dubrovnika Goran Gunjević.

- Sad sam bio u svlačionici i ne mogu reći da sam neki emotivan tip. Ovi momci su me toliko dirnuli i zbilja im zahvaljujem od srca na svemu. Nitko nije očekivao da ćemo ući u doigravanje, a kamoli u polufinale. Na ovoj zadnjoj utakmici zbilja smo dali sve od sebe i izdržali u egalu do kraja utakmice protiv najboljeg kluba Hrvatske. Imali smo odličnu sinergiju cijele godine i od srca vam hvala za sve.