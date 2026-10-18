Zadar je preokretom pobijedio Split u derbiju 4. kola. Zagreb je kod kuće slavio protiv Alkara

U derbiju 4. kola prvenstva Hrvatske za košarkaše Zadar je kao gost svladao Split sa 84-73 (16-24, 18-19, 23-14, 27-16), dok je istovremeno zagrebački Virtus nadigrao Alkar sa 83-78 (20-21, 28-26, 17-16, 18-15). Zadrane je do pobjede u Splitu vodio Niko Šare sa 17 koševa, Ross Anthony Williams je dodao 14, dok su Nicholas Johnson s 18 i Mindaugas Kačinas sa 16 poena bili najefikasniji kod Splita.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:47 Uređenje dvorane Jazine | Video: Šime Zelić/PIXSELL

Bio je to klasični dvoboj s dva različita poluvremena, Split je sjajno krenuo u dvoboj, ali drugim je poluvremenom dominirao Zadar. Na krilima raspoloženog Johnsona Split je dvoboj otvorio sa 18-4, no Zadar je već do kraja prve četvrtine uspio smanjiti zaostatak na jednoznamenkastu razliku, a sredinom drugog dijela se primaknuti na 35-32. Ipak, s dvije vezane trice Split je uspio otići na poluvrijeme s opipljivom prednosti.

Ipak, već sredinom treće četvrtine Zadar je stigao do prvog vodstva na utakmici, 47-46 u 25. minuti, Split se držao u egalu do kraja treće četvrtine koja je završila rezultatom 57-57, ali u posljednjih 10 minuta Zadar je potpuno dominirao. Gosti su odlučujuću dionicu otvorili serijom 16-4, u jednom trenutku imali i maksimalnih 15 razlike te mirno priveli susret kraju. Zadar se tako pridružio Ciboni na vrhu ljetvice s omjerom pobjeda i poraza 4-0, dok je Split na 3-1.

U Zagrebu je Virtus u neizvjesnoj utakmici svladao Alkar uz 23 koša i 8 asistencija Filipa Krušlina te 18 ubačaja i 14 skokova Kristijana Krajine, dok su Pavle Marčinković sa 17 pogodaka te Terrell Burden sa 15 koševa i 11 skokova bli najbolji kod Alkara. Virtus je sada na omjeru 3-1, a Alkar na 1-3.