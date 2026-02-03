Sjajan su doček hrvatski rukometaši imali u ponedjeljak na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu. Deseci tisuća ljudi okupili su se kako bi pozdravili reprezentativce i stručni stožer koji su nakon nekoliko tjedana odricanja i napornog rada donijeli Hrvatskoj novu medalju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:44 Zadar je spreman za izbornika Sigurdssona! Evo detalja dočeka | Video: 24sata/pixsell

Još će se neko vrijeme prepričavati što su naši učinili u Švedskoj i Danskoj, kao i onome što je uslijedilo nakon. Ali, barem zasad, još nije došao kraj proslavama.

Naime, Zadar će u utorak, 3. veljače, na Narodnom trgu organizirati doček nekih brončanih rukometaša. Točnije, doček će dobiti Luka Lovro Klarica, Dagur Sigurdsson, koji u Hrvatskoj stanuje u Zadru te Šime Tomašević. Program dočeka počinje u 16 sati, a doček članova reprezentacije očekuje se oko 17 sati. Za glazbeni program pobrinut će se bend Zaratino i DJ koji će nabrijavati atmosferu.

Zadar: Doček zadarskih članova srebrne rukometne reprezentacije | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Još se uvijek pamti prošlogodišnji doček, kada je izbornik Sigurdsson oduševio Zadrane. Bio je u fantastičnom raspoloženju, čak se primio i mikrofona i zapjevao svoju najdražu pjesmu "Because Of You" benda Mono Town iz Reykjavika. Ranije je zapjevao i stihove hita Miše Kovača "Poljubi zemlju".