NOVI DOČEK

Zadar je spreman za izbornika Sigurdssona! Evo detalja dočeka

Zadar je spreman za izbornika Sigurdssona! Evo detalja dočeka
Zadar: Doček zadarskih članova srebrne rukometne reprezentacije | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Još će se neko vrijeme prepričavati što su naši učinili u Švedskoj i Danskoj, kao i onome što je uslijedilo nakon. Ali, barem zasad, još nije došao kraj proslavama

Sjajan su doček hrvatski rukometaši imali u ponedjeljak na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu. Deseci tisuća ljudi okupili su se kako bi pozdravili reprezentativce i stručni stožer koji su nakon nekoliko tjedana odricanja i napornog rada donijeli Hrvatskoj novu medalju. 

Još će se neko vrijeme prepričavati što su naši učinili u Švedskoj i Danskoj, kao i onome što je uslijedilo nakon. Ali, barem zasad, još nije došao kraj proslavama. 

Naime, Zadar će u utorak, 3. veljače, na Narodnom trgu organizirati doček nekih brončanih rukometaša. Točnije, doček će dobiti Luka Lovro Klarica, Dagur Sigurdsson, koji u Hrvatskoj stanuje u Zadru te Šime Tomašević.  Program dočeka počinje u 16 sati, a doček članova reprezentacije očekuje se oko 17 sati. Za glazbeni program pobrinut će se bend Zaratino i DJ koji će nabrijavati atmosferu. 

Zadar: Doček zadarskih članova srebrne rukometne reprezentacije
Zadar: Doček zadarskih članova srebrne rukometne reprezentacije | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Još se uvijek pamti prošlogodišnji doček, kada je izbornik Sigurdsson oduševio Zadrane. Bio je u fantastičnom raspoloženju, čak se primio i mikrofona i zapjevao svoju najdražu pjesmu "Because Of You" benda Mono Town iz Reykjavika. Ranije je zapjevao i stihove hita Miše Kovača "Poljubi zemlju".

