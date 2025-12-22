Zadar lakoćom pobijedio Cibonu u derbiju prvenstva Hrvatske

U derbiju 12. kola hrvatskog košarkaškog prvenstva Zadar je u dvorani Krešimir Ćosić pobijedio Cibonu 88-68 upisavši 11. pobjedu, dok je zagrebački sastav zabilježio šesti poraz.

Cibona je bolje otvorila utakmicu i nakon pet minuta igre imala je četiri koša prednosti (13-9). No, Zadar je okrenuo rezultat i do kraja prve četvrtine poveo je s osam razlike (23-15).

U drugoj četvrtini domaćin je imao i +13 (36-23), no "Vukovi" su smanjili na samo tri koša zaostatka. U trećoj četvrtini ekipa Danijela Jusupa je povela s osam koševa prednosti, da bi u zadnjoj četvrtini pobjegla na 20 razlike i mirno privela susret kraju. Na koncu je završilo 88-68.

Zadar: Zadar i Cibona odigrali utakmicu 12. kola SuperSport Premijer lige | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Domaćine su predvodili Vladimir Mihailović sa 24 koša, Marko Ramljak sa 20 koševa i osam skokova, te Boris Tišma sa 16 koševa. Kod Cibone najefikasniji su bili Krešimir Radovčić sa 17 koševa, te Renato Serdarušić i Justin Roberson sa po 12 koševa.

U ostalim susretima ovoga kola Zabok je pobijedio Kvarner 94-80, Dinamo je slavio sa 91-58 protiv Dubrovnika, Šibenka je porazila Cedevitu Junior sa 94-87, Dubrava je bila bolja od Alkara sa 93-64, dok je Split pobijedio Samobor sa 122-86.

Zadar i Split vode na ljestvici sa skorom 11-1, Zabok ima 8-4, Cibona i Samobor imaju po šest pobjeda i šest poraza. Omjer 5-7 imaju Dinamo, Kvarner, Dubrovnik i Alkar, Dubrava je na 4-8, dok Cedevita i Šibenka imaju po tri pobjede i devet poraza.