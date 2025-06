Zadrani u 'domaćoj' atmosferi preokrenuli Split na pogon fantastičnog Vlade Mihailovića

U najdramatičnijoij utakmici finalne serije Zadar je na Gripama nakon produžetka slavio protiv Splita 65-67 i osvojio naslov prvaka Hrvatske. Drama je dosegla vrhunac par sekundi prije kraja kada sudačka trojka po mišljenju Splićana nije svirala prekršaj Mihailovića na Jordanu, a igrači u žutom okružili su Hadžića, Gracina i Stankovića ali oni su ostali nijemi dok su igrači Zadra u klupku radosti slavili pred svojim navijačima.

Zadrani slave naslov, Božića bacali u zrak

Split se odbijao predati, u finalnoj seriji u kojoj su nakon 2-0 u prve dvije utakmice u Zadru svi već vidjeli Jusupovu momčad s trećim uzastopnim naslovom prvaka u rukama, žuti su uzvratili i u dvije domaće utakmice zasluženo slavili. No više od toga nisu mogli... Zadar slavi treći uzastopni naslov prvaka, Split svoj čeka od 2003. godine, kada su mu ga donijeli Rađa, Zdovc, Žižić, Subotić, Sesar i Skansi.

Fantrastična atmosfera na Gripama, rekli bi prava "zadarska" ali bilo bi to nepravedno prema navijačima domaće momčadi, jer i oni su bodrili svoje ljubimce i bili i te kako bučni. Bubnjevima, trubama, dlanovima, glasovima... vodili su bitku s Tornadom, ako je to uopće moguće nazvati bitkom, jer zadarski navijači jedina su prava ultras skupina u našoj košarci i kao takvi su dominantni. Ali za standarde Splita bilo je to daleko bolje nego inače... "Ajmo, žuti..." odjekivalo je s jedne, a "Igraj Zadre, volimo te mi" s druge tribine.

Split: Četvrta utakmica finala FAVBET Premijer lige, Split protiv Zadra | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Momčad Veljka Mršića dobro je reagirala u prvoj utakmici u kojoj nije smjela izgubiti, a u ovo drugu su ušli sa željom da još jednom obrane domaći parket i odvedu seriju u petu, odlučujuću utakmicu u Zadar. Mršić je krenuo s identičnom petorkom - Smith, Shorter, Jordano, Škara i Ljubičić. S druge strane, Jusup je počeo s Mihailovićem i Gilbertom te trojicom visokih, Žganecom, Wahlom i Ramljakom. I prije početka utakmice bilo je jasno da ćemo opet gledati pokušaje Zadra da ostvarti prednost pod obručima i otvorene šuteve Splita, samo je bilo pitanje tko će biti uspješniji.

Na početku je bolje krenuo Zadar, tricom Mihailovića stigli su gosti do prve osjetnije prednosti 2-10, i to u prvom redu zbog lošeg šuta domaće momčadi. Opet je protok lopte bio slab, opet su ulazili u zadnje sekunde napada bez jasne vizije što i kako napraviti pa su šutirali nerezonskli, pod pritiskom isteka napada... Na koncu se na prvi odmor otišlo s prednošću Zadra 10-16.

U drugoj četvrtini Split se zonskom obranom vratio u igru, a zakucavanjem Škare stigao i na 14-16, a potom tricom Jordana uz dodatno slobodno bacanje i do prednosti 18-16. "Hoćemo pobjedu..." skandirao je žuti dio tribina... a njihovi ljubimci nastavili su dominirati. Serijom 12-0 stigli su do 22-16, koju je tricom prekinuo Mihailović. Zonska obrana uništila je Zadar, zaustavljeni su pokušaji igre njihovih visokih igrača leđima košu, a kako ih nije služio ni šut, Split je na poluvremena otišao s prednošću 30-24. I što je posebno važno za njih, s više skokova, što se u utakmicama sa Zadrom pokazao kao ključan detalj. Od tuda i preokret i prednost 20-8 u drugoj četvrtini. Kao kuriozitet izdvojimo da je jedini strijelac Zadra u drugoj četvrtini bio raspoloženi Mihailović, kao i da je potpuno izostao doprinos žutih Amerikanaca Shortera i Smitha...

Split: Četvrta utakmica finala FAVBET Premijer lige, Split protiv Zadra | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Dobru igru iz prvog dijela Splićani su nastavili i u nastavku, tricom Jordana stigli su do 35-24, nastavili su dominaciju i u skoku a nekoliko vezanih šuteva pogodio je Jordano. No Zadar se nije predavao pa je na koncu šutom preko ruke na isterku treće četvrtine Tišma pogodio za 50-43.

Tricom Škare Split je otvorio zadnju četvrtinu, ali dvije vezane pogreške Smitha koje je Zadar kaznio tricom Klarice i polaganjem Mihailovića za 53-48. Poludio je Mršić na iskusnog Amerikanca, izvukao ga iz igre, ali nakon još jednog polaganja Mazalina Zadar je stigao na prag preokreta, probudio se i Tornado: "... opet je Zadar prvak države..."

U zadnjih pet minuta ušlo se s pet koševa prednosti Splita i s puno nervoze i pogrešaka s obje strane. Škara polaže za +7, Žganec uzvraća tricom... Što je utakmica odmicala rasla je i nervoza s obje strane, oko 4.000 gledatelja kraj utakmice odgledalo je na nogama bodreći svoju momčad. Minutu i pol prije kraja Mihailović smanjuje na 60-58, Ljubičić promašuje zicer i u napadu šalje prekršajem najboljeg igrača Zadra na liniju slobodnih bacanja, s koje je Mihailović neumoljiv i poravnava na 60-60. Wahl blokadom zaustavlja Shortera, Mihailović radi prekršaj u napadu i ostavlja Splitu mogućnost da u zadnjih 18.5 sekundi dođu do pobjede. Ali Kapusti radi korake, a u preostale dvije i pol sekunde Mihailović nije uspio pogoditi, pa je i onako dramatična utakmica otišla u produžetak.

A u produžetku stara boljka Splita, prva dva napada okončali su nerezonskim dalekometnim šutevima. Mihailović je iskreirao polaganje za Mazalina i pogodio tricu, potom je Shorter napravio faul u napadu, Smith promašio zicer, Wahl zabija preko Tišme... Nadu žutima minutu prije kraja vraća Jordano tricom za 65-67, ali u zadnjih 12.8 sekundi Split opet nije uspio iskreirati konkiretan napad, Mihailović je zaustavio Jordana a Tornado započeo slavlje koje će potrajati dugo u noć.

Split je u 40 minuta pokazao da može igrati sa Zadrom, pogotovo na svom parketu na Gripama, ali kad je utakmicu trebalo prelomiti jednostavno su je ispustili iz ruku. Kapusta, Shorter i Smith nisu uspjeli iskreirati ništa, a Zadar je do pobjede doveo MVP finalne serije Vladimir Mihailović.