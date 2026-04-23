Obavijesti

Sport

Komentari 0
DAN KAD JE PALA CIBONA

Zadar slavi 40 godina jedne od najvećih pobjeda u povijesti...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Zadar slavi 40 godina jedne od najvećih pobjeda u povijesti...
Druga utakmica finala play-offa Prvenstva Jugoslavije 1986. godine, KK Cibona - KK Zadar | Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL

Četrdeset godina nakon jedne od najslavnijih večeri u povijesti domaće košarke, grad Zadar i Košarkaški klub Zadar pripremaju obilježavanje velikog jubileja, 40 godina od osvajanja naslova prvaka tadašnje države.

Tijekom vikenda 25. i 26. travnja, Zadar će se prisjetiti 26. travnja 1986. godine, kada je u Ledenoj dvorani Doma sportova u Zagrebu odigrana jedna od najlegendarnijih utakmica u povijesti jugoslavenske košarke. U odlučujućoj trećoj utakmici finalne serije protiv KK Cibona, Zadar je slavio rezultatom 111-110 nakon dva produžetka, u susretu koji se i danas opisuje kao "majstorica snova".

Druga utakmica finala play-offa Prvenstva Jugoslavije 1986. godine, KK Cibona - KK Zadar | Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL

- Riječ o najvećoj pobjedi i uspjehu u povijesti kluba, pogotovo kada se uzme u obzir kontekst vremena. U tom trenutku KK Cibona je bio dvostruki europski prvak, dominantan na starom kontinentu, i više od tisuću dana nije bio poražen na domaćem terenu. Današnjim generacijama teško je i dočarati koliko je to bio velik uspjeh! - izjavio je Roko Jurlina, direktor KK Zadar i dodao:

- Upravo zato želimo ovom obljetnicom približiti taj trenutak našim ljudima, evocirati uspomene na tu pobjedu, taj događaj i trofej, kao i na sve ono što se tada događalo.

Finalna serija bila je izjednačena i dramatična od samog početka, KK Cibona je povela pobjedom u Zagrebu (84-70), Zadar je uzvratio na domaćem terenu u Jazinama (84-73), a odluka je pala u trećoj utakmici, pred prepunim Domom sportova. Utakmica je ostala zapamćena po nevjerojatnim preokretima, visokom ritmu i dvoboju velikih igrača, prije svega između Dražena Petrovića i zadarske momčadi predvođene Petrom Popovićem. Utakmicom je dominirao Stojko Vranković koji iz igre nije izašao 50 minuta. U atmosferi kakva se rijetko viđa, odlučivale su nijanse, a Zadar je u završnici, nakon čak dva produžetka, uspio slomiti velikog favorita i ostvariti pobjedu koja se i danas smatra jednim od najvećih iznenađenja u povijesti jugoslavenske košarke.

Bila je to pobjeda protiv tada dvostrukog prvaka Europe i trenutak u kojem je Zadar još jednom potvrdio svoj status grada košarke. Povijesnu generaciju koja je osvojila naslov činili su: Veljko Petranović, Darko Pahlić, Petar Popović, Milan Mlađan, Ante Matulović, Zdenko Babić, Draženko Blažević, Stojko Vranković, Ivica Obad, Boris Hrabrov, Stipe Šarlija, Dragomir Čiklić i Arijan Komazec, uz trenera Vlada Đurovića te pomoćnog trenera Branka Šuljka.

Druga utakmica finala play-offa Prvenstva Jugoslavije 1986. godine, KK Cibona - KK Zadar | Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL

Momčad koja je te večeri srušila europskog prvaka nije osvojila samo naslov, osvojila je srca navijača i stvorila priču koja se prenosi generacijama, kao simbol zajedništva, ponosa i nepokolebljivog zadarskog duha.

Ova velika obljetnica ne obilježava se samo kao podsjetnik na povijesni rezultat, već i kao prilika za ponovno okupljanje generacija, evociranje uspomena i slavljenje nasljeđa koje je oblikovalo hrvatsku košarku.

- Cilj svega ovoga je povezati slavnu prošlost s današnjim generacijama, odati počast ljudima koji su tada bili dio kluba i obilježili to razdoblje, ali i ostaviti nešto vrijedno budućim generacijama. Želimo stvoriti most između prošlosti i budućnosti kluba, za koju se nadamo da će biti što uspješnija. Projekt je zahtjevan i još uvijek je u fazi realizacije, ali kada te vode emocije i ljubav prema klubu, ništa nije teško. Nadam se da će sve na kraju ispasti kako treba i da ćemo svi biti ponosni - dodao je Jurlina.

Druga utakmica finala play-offa Prvenstva Jugoslavije 1986. godine, KK Cibona - KK Zadar | Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL

Po prvi put u povijesti, obilježavanje ove velike obljetnice sustavno je inicirao direktor kluba Roko Jurlina, u suradnji s Gradom Zadrom, s ciljem da se ovaj povijesni trenutak dostojno vrati u kolektivnu memoriju grada i sporta.

- Cilj je povezati klub, navijače i bivše igrače, probuditi emocije, posebno kod onih koji su možda izgubili vjeru i vratiti optimizam te vjeru u pozitivnu budućnost kluba. Želimo stvoriti sinergiju između svih, kluba, bivših igrača i navijača, nadam se da ćemo u tome uspjeti. Vjerujem da ovo može biti početak jedne nove prakse. Ovo je prvi korak prema tome da velike trenutke iz povijesti kluba obilježavamo na dostojan i kvalitetan način - zaključio je Roko Jurlina.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Nestala je s terena, otišla u reality pa postala model u tangicama. Sad se vraća tenisu
BILA JE 26. NA SVIJETU

FOTO Nestala je s terena, otišla u reality pa postala model u tangicama. Sad se vraća tenisu

Talijanska tenisačica Camila Giorgi (34) šokirala je svijet prošle godine nakon što se odlučila umiroviti iz sporta kako bi postala model za donje rublje... Ali nedavno je najavila povratak na WTA Tour od 2027. godine
FOTO Uf, ovo boli! Glumica filmova za odrasle javno je osramotila Ikera Casillasa
ON JU TUŽIO

FOTO Uf, ovo boli! Glumica filmova za odrasle javno je osramotila Ikera Casillasa

Legendarni golman Real Madrida Iker Casillas našao se u žiži španjolske javnosti. Pornoglumica Claudia Bavel, s kojom se viđao neko vrijeme, otkrila je kako je loš u krevetu, a on ju je odlučio tužiti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026