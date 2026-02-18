Zadar sredio Dinamo i prošao dalje. Poznati parovi polufinala

Košarkaši Zadra posljednji su polufinalisti Kupa Krešimir Ćosić koji se ove sezone održava u KC Dražen Petrović, Zadrani su sa 78-66 (25-21, 18-17, 15-15, 20-13) svladali Dinamo Zagreb. Ždrijeb polufinala održao se odmah nakon posljednje četvrtfinalne utakmice te će u polufinalu u petak od 17 sati igrati Cibona - Split, a od 20 sati Zadar - Šibenka.

Završni turnir SuperSport Kupa Kresimir Ćosić, četvrtfinale, KK Zadar - KK Dinamo Zagreb | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Od početka do kraja Zadrani su bili u vodstvu makar je Dinamo-Zagreb konstantno prijetio i gotovo do samog kraja je pritiskao velikog favorita. Nakon prve četvrtine Zadar je vodio 25-21, a na odmor se otišlo uz sličnu prednost Zadrana od 43-38. Neizvjesno i sve tvrđe igralo se u drugom poluvremenu, a krajem treće četvrtine Dinamo-Zagreb se približio na samo 52-53.

Pokušavao je Dinamo svim snagama preokrenuti rezultat, ali je Zadar tijekom posljednje dionice ipak održavao prednost od pet do sedam poena. Možda i ključna je bila trica Klarice dvije i pol minute prije kraja za 72-66. Minutu prije kraja Mihailović je zabio tricu za 77-66 i definitivni kraj ovog četvrtfinala.

Najbolji igrač Zadra bio je Vladimir Mihailović s 23 poena, a tome je dodao tri skoka i dvije asistencije. Marko Ramljak je dodao 20 koševa uz pet skokova, dok je Karlo Žganec ubacio 13 poena uz pet asistencija i šest skokova. Loša vijest za Zadrane je ozljeda Lovre Mazalina. Dinamo je predvodio razigrani Delonnie Hunt s 30 poena, a tome je dodao i tri skoka.